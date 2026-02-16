Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ορχομενός: 16χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από δύο ανηλίκους, έξι συλλήψεις
Ο ένας εκ των δύο ανηλίκων αρνείται τη συμμετοχή του στην πράξη - Χειροπέδες και στους γονείς των δύο ανηλίκων
Θύμα βιασμού φέρεται να έπεσε 16χρονη ανήλικη το περασμένο Σάββατο (14/2) σε περιοχή του Ορχομενού από δύο ανήλικα αγόρια 17 και 15 ετών, τα οποία έχουν συλληφθεί.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα lamiareport.gr , μαζί τους έχουν συλληφθεί και οι τέσσερις γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους και έχει κινηθεί η προβλεπόμενη νομική διαδικασία με τη δικογραφία να βρίσκεται στην Εισαγγελία.
Η νεαρή που κατήγγειλε το περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή που να επιβεβαιώνει την τέλεση της γενετήσιας πράξης από κει και πέρα όμως θα εξεταστούν και τα όσα δηλώνουν οι φερόμενοι ως δράστες για το περιστατικό.
Οι τελευταίοι από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έχει συμβεί ήταν με τη θέληση της παθούσας, με τον έναν εκ των δύο φερόμενων δραστών, να αρνείται τη συμμετοχή του στην πράξη.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.
