Πλημμύρισαν δρόμοι στο Νέο Ηράκλειο μετά από βλάβη σε αγωγό, διακοπή της υδροδότησης σε πολλά σπίτια

Οι κάτοικοι έχουν ενημερώσει την ΕΥΔΑΠ που εντόπισε πρόβλημα σε δύο σημεία, εκ των οποίων των ένα επισκευάστηκε και τα συνεργεία εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση