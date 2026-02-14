Πλημμύρισαν δρόμοι στο Νέο Ηράκλειο μετά από βλάβη σε αγωγό, διακοπή της υδροδότησης σε πολλά σπίτια
ΕΛΛΑΔΑ
Νέο Ηράκλειο Αγωγός Νερό Διαρροή

Οι κάτοικοι έχουν ενημερώσει την ΕΥΔΑΠ που εντόπισε πρόβλημα σε δύο σημεία, εκ των οποίων των ένα επισκευάστηκε και τα συνεργεία εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση

Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει από το πρωί στο Νέο Ηράκλειο, λόγω βλάβης σε αγωγό ύδρευσης στην οδό Διστόμου.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τα νερά τρέχουν ανεξέλεγκτα από τις πρώτες πρωινές ώρες και φτάνουν έως την οδό Πράσινου Λόφου. Όπως αναφέρουν, η βλάβη έχει επισημανθεί από τις 6:00 το πρωί και έχει γίνει ενημέρωση προς την ΕΥΔΑΠ, ωστόσο μέχρι τις 9 δεν είχε μεταβεί συνεργείο στο σημείο. 

Διαρροή νερού στο Νέο Ηράκλειο (1)


Παράλληλα, οι ίδιοι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι στη συγκεκριμένη οδό έχει διακοπεί η υδροδότηση, με αποτέλεσμα να μην έχουν νερό στα σπίτια τους.

Διαρροή νερού στο Νέο Ηράκλειο


Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, η βλάβη σε αγωγό ύδρευσης στο Ν. Ηράκλειο εντοπίστηκε από τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ σε δύο
σημεία, εκ των οποίων το ένα έχει ήδη επισκευαστεί, ενώ για το δεύτερο βρίσκεται σε εξέλιξη η επισκευή του. Παράλληλα, η εταιρεία σημειώνει ότι διαχειρίζεται ένα πολύπλοκο δίκτυο ύδρευσης μήκους 14.000 χιλιομέτρων, το οποίο αναβαθμίζει σταδιακά με αντικαταστάσεις αγωγών, παλαιών μετρητών, κλπ μέσα στο πλαίσιο του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 2,5 δισ.

