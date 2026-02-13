Τριήμερο κακοκαιρίας 11 με 13/02: Ισχυρές βροχές έως 228 mm σε Πελοπόννησο και Κρήτη, χάρτες και μετρήσεις από το meteo
Τριήμερο κακοκαιρίας 11 με 13/02: Ισχυρές βροχές έως 228 mm σε Πελοπόννησο και Κρήτη, χάρτες και μετρήσεις από το meteo
Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας
Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας το τριήμερο 11 με 13 Φεβρουαρίου 2026, λόγω διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και της Κρήτης, με το Φαράγγι της Σαμαριάς να φτάνει τα 228 mm.
Οι χάρτες αθροιστικών βροχοπτώσεων και οι μετρήσεις των σταθμών δείχνουν την κατανομή των έντονων βροχοπτώσεων σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και της Κρήτης, με το Φαράγγι της Σαμαριάς να φτάνει τα 228 mm.
Οι χάρτες αθροιστικών βροχοπτώσεων και οι μετρήσεις των σταθμών δείχνουν την κατανομή των έντονων βροχοπτώσεων σε όλη τη χώρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα