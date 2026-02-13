Τριήμερο κακοκαιρίας 11 με 13/02: Ισχυρές βροχές έως 228 mm σε Πελοπόννησο και Κρήτη, χάρτες και μετρήσεις από το meteo
ΕΛΛΑΔΑ
Meteo Καιρός Βροχές

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας το τριήμερο 11 με 13 Φεβρουαρίου 2026, λόγω διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και της Κρήτης, με το Φαράγγι της Σαμαριάς να φτάνει τα 228 mm.

Οι χάρτες αθροιστικών βροχοπτώσεων και οι μετρήσεις των σταθμών δείχνουν την κατανομή των έντονων βροχοπτώσεων σε όλη τη χώρα.

