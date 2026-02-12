Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Με το Break on through των Doors και χειροκροτήματα ο μετροπόντικας Αθηνά στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4, βίντεο και φωτογραφίες
Με το Break on through των Doors και χειροκροτήματα ο μετροπόντικας Αθηνά στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4, βίντεο και φωτογραφίες
Η «Αθηνά» ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει ήδη κατασκευάσει σήραγγα 5,1 χιλιομέτρων
Η «Αθηνά», όπως έχει ονομαστεί ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζουν τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, έφτασε σήμερα (12/2) στο φρέαρ Ευαγγελισμού.
Η «Αθηνά» που ξεκίνησε από την Κατεχάκη, έχει κατασκευάσει ήδη σήραγγα 5,1 χιλιομέτρων και η κεφαλή της αποκαλύφθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.
Ο μετροπόντικας εμφανίστηκε καθώς έπαιζε το «Break on through» των Doors ενώ οι παρευρισκόμενοι χειροκροτούσαν.
Ο μήκους 100 μέτρων μετροπόντικας, σημείο αναφοράς όχι μόνο για την κατασκευή της σήραγγας αλλά συνολικά για την τεχνογνωσία στη χώρα, μετά το τέλος της αποστολής του θα αποσυναρμολογηθεί, θα βγει στην επιφάνεια της γης και εν συνεχεία θα αποθηκευτεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να είναι έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι σε επόμενο έργο.
Μέχρι σήμερα και δουλεύοντας σε βάρδιες όλο το 24ωρο, η «Αθηνά» και το προσωπικό της ΑΒΑΞ έχει τοποθετήσει 3.393 τέτοια «δαχτυλίδια» σκυροδέματος, διαγράφοντας τη διαδρομή Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή. Υπολογίζεται δε, ότι το χώμα που έχει απομακρυνθεί, υπερβαίνει τις 400.000 κυβικά μέτρα.
Το «ξετρύπημα» αυτό του πρώτου από τους δύο μετροπόντικες που δουλεύουν για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας, είναι το ορόσημο της θραύσης του τοιχίου του φρέατος, στη γλώσσα του κατασκευαστικού κλάδου ονομάζεται breakthrough (μπρέικθρου).
Οι 300 εργαζόμενοι της κατασκευάστριας κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM που ανήκουν στις ομάδες του μετροπόντικα, σε συνεχή συνεργασία με τα στελέχη της «Ελληνικό Μετρό», εργάζονται πυρετωδώς και βρίσκονται πια στην τελική ευθεία.
Ο δεύτερος, ο δίδυμος μετροπόντικας της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, η «Νίκη» ακολουθεί αντίθετη πορεία 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το άλσος Βεϊκου και αφού πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» σήμερα βρίσκεται λίγο μετά τον σταθμό στην «πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, καλύπτοντας δηλαδή το 42% της διαδρομής της.
Ακολουθώντας τη διαδρομή της η «Νίκη» θα περάσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την Ακαδημίας και το Κολωνάκι, τερματίζοντας κι εκείνη στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου θα ακολουθήσει η κατασκευή των σταθμών.
Η «Αθηνά» που ξεκίνησε από την Κατεχάκη, έχει κατασκευάσει ήδη σήραγγα 5,1 χιλιομέτρων και η κεφαλή της αποκαλύφθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.
Ο μετροπόντικας εμφανίστηκε καθώς έπαιζε το «Break on through» των Doors ενώ οι παρευρισκόμενοι χειροκροτούσαν.
Ο μήκους 100 μέτρων μετροπόντικας, σημείο αναφοράς όχι μόνο για την κατασκευή της σήραγγας αλλά συνολικά για την τεχνογνωσία στη χώρα, μετά το τέλος της αποστολής του θα αποσυναρμολογηθεί, θα βγει στην επιφάνεια της γης και εν συνεχεία θα αποθηκευτεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να είναι έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι σε επόμενο έργο.
Μέχρι σήμερα και δουλεύοντας σε βάρδιες όλο το 24ωρο, η «Αθηνά» και το προσωπικό της ΑΒΑΞ έχει τοποθετήσει 3.393 τέτοια «δαχτυλίδια» σκυροδέματος, διαγράφοντας τη διαδρομή Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή. Υπολογίζεται δε, ότι το χώμα που έχει απομακρυνθεί, υπερβαίνει τις 400.000 κυβικά μέτρα.
300 εργαζόμενοι και 3,4 χιλιάδες δακτύλιοι σκυροδέματος
Το «ξετρύπημα» αυτό του πρώτου από τους δύο μετροπόντικες που δουλεύουν για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας, είναι το ορόσημο της θραύσης του τοιχίου του φρέατος, στη γλώσσα του κατασκευαστικού κλάδου ονομάζεται breakthrough (μπρέικθρου).
Οι 300 εργαζόμενοι της κατασκευάστριας κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM που ανήκουν στις ομάδες του μετροπόντικα, σε συνεχή συνεργασία με τα στελέχη της «Ελληνικό Μετρό», εργάζονται πυρετωδώς και βρίσκονται πια στην τελική ευθεία.
Ο δεύτερος, ο δίδυμος μετροπόντικας της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, η «Νίκη» ακολουθεί αντίθετη πορεία 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το άλσος Βεϊκου και αφού πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» σήμερα βρίσκεται λίγο μετά τον σταθμό στην «πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, καλύπτοντας δηλαδή το 42% της διαδρομής της.
Έτοιμο το 65% της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό
Ακολουθώντας τη διαδρομή της η «Νίκη» θα περάσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την Ακαδημίας και το Κολωνάκι, τερματίζοντας κι εκείνη στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου θα ακολουθήσει η κατασκευή των σταθμών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα