Διεθνής δείκτης Διαφθοράς: Βελτιωμένη η θέση της Ελλάδας, βρίσκεται 56η ανάμεσα σε 182 χώρες
Διεθνής δείκτης Διαφθοράς: Βελτιωμένη η θέση της Ελλάδας, βρίσκεται 56η ανάμεσα σε 182 χώρες

Η έκθεση αναφέρει πως το 9% του πληθυσμού που χρησιμοποίησε τις Δημόσιες Υπηρεσίες μέσα στο 2025, επιχείρησε τουλάχιστον μια φορά να δωροδοκήσει κάποιον υπάλληλο

Βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες δύο χρονιές είναι η βαθμολογία της Ελλάδας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς που δημοσιεύει κάθε χρόνο η Διεθνής Διαφάνεια.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα συγκέντρωσε 50 στους 100 βαθμούς, σε μια κλίμακα όπου το 0 υποδεικνύει την ύψιστη διαφθορά, καταλαμβάνοντας την 56η θέση ανάμεσα σε 182 χώρες. Τα έτη 2023 και 2024 η Ελλάδα είχε συγκεντρώσει 49 βαθμούς.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το 29% του πληθυσμού θεωρεί ότι η διαφθορά αυξήθηκε τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ αναφέρεται πως το 9% του πληθυσμού που συνδιαλέγεται με τις Δημόσιες Υπηρεσίες μέσα στο 2025, επιχείρησαν μια δωροδοκία για να διευκολύνουν την υπόθεσή τους.
Στην έκθεσή της, η Διεθνής Διαφάνεια αναφέρει πως σκάνδαλα διαφθοράς που αφορούν δημόσιους πόρους, όπως η υπόθεση μεγάλης κλίμακας αγροτικής απάτης και ξεπλύματος χρήματος, στην Ελλάδα συναντώνται πολύ συχνά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περισσότερες δικλίδες ασφαλείας ώστε να μετριαστεί αυτός ο κίνδυνος.

Οι χώρες που θα ήρθαν πρώτες είναι η Δανία (89), η Φινλανδία (88) και η Σιγκαπούρη (84), ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η Νορβηγία και η Σουηδία.

