Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια μετά την καθίζηση του οδοστρώματος
Επιδιόρθωση της ζημιάς από θραύση αγωγού ΕΥΔΑΠ
Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια αποκαταστάθηκε το πρωί της Τρίτης, μετά από διακοπή λόγω καθίζησης που προκλήθηκε από θραύση κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια διακόπηκε χθες το βράδυ μετά από θραύση του κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ. Το περιστατικό προκάλεσε καθίζηση του οδοστρώματος και άνοιγμα «κρατήρα» στη μέση του δρόμου, κοντά στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της ΕΥΔΑΠ, τα οποία με τη συνδρομή εκσκαφέα προχώρησαν στην αποκατάσταση της ζημιάς. Παράλληλα, προσωπικό του Δήμου ανέλαβε να ρυθμίσει την κυκλοφορία, η οποία πλέον διεξάγεται χωρίς προβλήματα, καθώς η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε το πρωί της Τρίτης.
Άμεση αντίδραση των συνεργείων και αποκατάσταση της ζημιάς
Αναφορά για την αποκατάσταση και την ομαλή κυκλοφορίαΗ αποκατάσταση της κυκλοφορίας στις πρώτες πρωινές ώρες συνέβαλε στην επιστροφή στην κανονικότητα για τους κατοίκους και τους οδηγούς στην περιοχή, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα στη διέλευση από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.
