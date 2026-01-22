Πλημμυρισμένες εκτάσεις και φουσκωμένα ρέματα στην Ανατολική Αττική από τη χθεσινή κακοκαιρία, δείτε εικόνες του meteo από αέρος
Η κακοκαιρία από ψηλά - Δείτε φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί σήμερα το πρωί από πτήση κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

Εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της κακοκαιρίας καταγράφηκαν στην Ανατολική Αττική από πτήση κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 8 το πρωί της 22ης Ιανουαρίου 2026. Από ψηλά διακρίνονται εκτεταμένες πλημμυρισμένες περιοχές, καθώς και ρέματα που έχουν φουσκώσει επικίνδυνα από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών.

Στην τελευταία εικόνα, οπως δημοσιεύει το meteo,  είναι εμφανείς και οι φερτές ύλες που παρασύρθηκαν από τα νερά και κατέληξαν στη θάλασσα, αλλοιώνοντας το χρώμα του νερού κοντά στις ακτές. Το φαινόμενο αποτυπώνει τη σφοδρότητα των καιρικών συνθηκών, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανά προβλήματα σε περιοχές που πλήττονται από την κακοκαιρία.

Δείτε εικόνες από το meteo.gr

