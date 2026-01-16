Γιατί η εποχική γρίπη είναι τόσο επιθετική φέτος: Λοιμωξιολόγος του «Σωτηρία» εξηγεί τα δύο αίτια

«Φέτος διεθνώς υπάρχει μια σχετική σφοδρότητα στην επιδημία της γρίπης και έχουν εμβολιαστεί πολύ λιγότερα άτομα», δηλώνει η παθολόγος-λοιμωξιολόγος Ελένη Κάκαλου





Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, εστιάζοντας στα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού, ενώ προειδοποιούν ότι το κύμα της επιδημίας θα έχει διάρκεια.





Τα δύο αίτια: «Διεθνής σφοδρότητα» και χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη Η Παθολόγος-



σχετική σφοδρότητα στην επιδημία της γρίπης», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Η κυρία Κάκαλου επισημαίνει ως βασικό πρόβλημα τη μειωμένη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού: «Στη χώρα μας ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι φέτος είναι σαφώς μικρότερος ο αριθμός των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί.



Θα θέλαμε λοιπόν να ξαναθυμίσουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα, χωρίς συνταγή γιατρού στο φαρμακείο, εμβόλια για όλους όσους τα χρειάζονται. Για τους δε άνω των 65 ή με σοβαρά προβλήματα υγείας, υπάρχει και ένα ανοσοενισχυμένο εμβόλιο με καλύτερη αποτελεσματικότητα που χρήζει όμως συνταγής γιατρού».



Κλείσιμο Τι πρέπει να προσέξουμε: Τα συμπτώματα και ο κανόνας του «πρώτου 24ώρου» Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση. Η έμπειρη ιατρός του «Σωτηρία» συμβουλεύει τους πολίτες να μην αμελούν τα συμπτώματα:



«Σε περίπτωση που κάποιος εμφανίσει συμπτώματα για τη γρίπη -πυρετό, φαρυγγαλγία, μυαλγίες, ρίγη και πιθανά και αναπνευστική δυσχέρεια μαζί με βήχα- μπορεί να απευθυνθεί στο γιατρό του, ιδανικά στο πρώτο 24ωρο, να επιβεβαιωθεί αυτό με κάποιο γρήγορο τεστ και στη συνέχεια να πάρει άμεσα κάποια αντιική αγωγή που θα μειώσει την πιθανότητα επιπλοκών».



Η πορεία της επιδημίας: Αυξημένες νοσηλείες και θάνατοι Σύμφωνα με την κα Κάκαλου, διανύουμε την περίοδο κορύφωσης, ωστόσο η γρίπη θα μας ταλαιπωρεί μέχρι την άνοιξη.



«Βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα του Γενάρη. Έχουν αυξηθεί αυτή τη βδομάδα οι σοβαρές νοσήσεις, οι νοσηλείες στη ΜΕΘ και έχουμε και 8 θανάτους. Παρόλα αυτά να θυμίσω ότι είναι η κλασική εποχή, στην οποία κορυφώνεται ή φτάνει κοντά στην κορύφωση της η επιδημία της γρίπης. Θα κρατήσει πιθανά μέχρι τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απρίλη».



Κλείνοντας, στέλνει σαφές μήνυμα προστασίας: «Άρα για όλους όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, το μήνυμα θα ήταν να σπεύσουν να εμβολιαστούν και σε περίπτωση που νοσήσουν και έχουν ευάλωτα άτομα στην οικογένειά τους, να μιλήσουν με το γιατρό τους για την πιθανότητα έγκαιρης λήψης αντιιικής αγωγής».



Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ Τα λεγόμενα της ιατρού επιβεβαιώνονται πλήρως από την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ (5-11 Ιανουαρίου), η οποία δείχνει ότι η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.



Αναλυτικά:

- Αύξηση εισαγωγών: Καταγράφηκαν 871 νέες εισαγωγές λόγω γρίπης, έναντι 722 την προηγούμενη εβδομάδα.

- Σοβαρά κρούσματα και θάνατοι: Μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 15 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 8 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά από την αρχή της περιόδου μετράμε 45 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 15 θανάτους.

- Κυρίαρχα στελέχη: Από τα δείγματα που ελέγχθηκαν, η συντριπτική πλειοψηφία αφορούσε γρίπη τύπου Α, με κυρίαρχο τον υπότυπο Α(Η3).



Τέλος, αναφορικά με τον κορωνοϊό (SARS-CoV-2), καταγράφηκε μικρή αύξηση στις εισαγωγές (189 νέες), μία νέα διασωλήνωση και έξι θάνατοι.