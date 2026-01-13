Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ένταση στον Άρειο Πάγο στην δίκη Κορκονέα για την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου
Ένταση στον Άρειο Πάγο στην δίκη Κορκονέα για την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου
Αντέδρασε η συνήγορος του πρώην ειδικού φρουρού στο υπόμνημα που κατέθεσε η Κωνσταντοπούλου - Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να απορριφθεί η αίτηση
Ένταση επικράτησε σήμερα στον Άρειο Πάγο μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Βάσως Πανταζή στην δίκη του πρώην ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα, που τραυμάτισε θανάσιμα με περίστροφο τον 15χρονο Αλέξη Γρηγορόπουλο τον Δεκέμβριο του 2008 στα Εξάρχεια.
Για ακόμη μια φορά αντικείμενο της δίκης στο ΣΤ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου ήταν η αναγνώριση ή όχι του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου στον Επαμεινώνδα Κορκονέα.
Ειδικότερα, η ένταση στον Άρειο Πάγο σημειώθηκε κατά την εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης που κατέθεσε ο Επαμεινωνδας Κορκονέας κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας, το οποίο απέρριψε το ελαφρυντικό στον πρώην ειδικό φρουρό και τον οδήγησε για ακόμη μια φορά στη φυλακή.
Η ένταση δημιουργήθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπεί την οικογένεια Γρηγορόπουλου και της συνηγόρου του καταδικασμένου σε ισόβια πρώην ειδικού φρουρού Βάσως Πανταζη. Αφορμή στάθηκε η ενέργεια της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να δώσει υπόμνημα στο δικαστήριο. Η κ. Πανταζη αντέδρασε, λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται δικονομικά να παρίσταται ως πολιτική αγωγή η οικογένεια.
«Προστάτευσε τον θεσμό. Αυτό το μήνυμα που περνάμε στους συναδέλφους είναι ότι έχει μια ιδιότυπη ασυλία», είπε απευθυνόμενη στη συνάδελφό της, Ζωή Κωνσταντοπουλου, η Βάσω Πανταζη, με το δικαστήριο να διακόπτει την ακροαματική διαδικασία.
Στην συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε στην έδρα του δικαστηρίου: «Διακινήθηκαν ενώπιον του δευτεροβάθμιου ύβρεις και απειλές εναντίον μου και μάλιστα από τον Κασιδιάρη τον οποίο εκπροσωπεί (η κυρία Πανταζή) και δεύτερον για την υπόθεση αυτή έχουν κινηθεί μόνοι- διπλοί οι μηχανισμοί του παρασκηνίου».
Η πρόεδρος της έδρας του δικαστηρίου δεν άφησε αναπάντητο τον υπαινιγμό της κ. Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας ότι «αυτοί οι μηχανισμοί απέρριψαν το ελαφρυντικό».
Η δικηγόρος της οικογένειας Γρηγορόπουλου ανέφερε από την πλευρά της: «Οι παραδικαστικοί μηχανισμοί έκαναν στην υπόθεση αυτή να υπάρξει αποφυλάκιση και χορήγησαν ελαφρυντικό και έκαναν επίσης σε βαθμό κυβερνητικό να παρεμβαίνει η παραεξουσία. Έκανε να έχουν διακινηθεί απειλές από καταδικασμένο πρόσωπο σε βάρος δικηγόρων… Η μάνα του Αλέξη ζητεί αμετάκλητα να κλείσει αυτή η υπόθεση».
Η συνήγορος υπεράσπισης του πρώην ειδικού φρουρού αναφέρθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου στους λόγους για τους οποίους ο καταδικασμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, πρώην ειδικός φρουρός υπέβαλε αίτημα αναίρεσης της τελευταίας απόφασης του Εφετείου της Λαμίας επί της χορήγησης ελαφρυντικού.
Ο εισαγγελέας της έδρας, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Σοφουλάκης, εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης.
Οι αρεοπαγίτες επιφυλάχθηκαν να εκδώσουν την απόφασή τους, η οποία αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα.
Για ακόμη μια φορά αντικείμενο της δίκης στο ΣΤ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου ήταν η αναγνώριση ή όχι του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου στον Επαμεινώνδα Κορκονέα.
Ειδικότερα, η ένταση στον Άρειο Πάγο σημειώθηκε κατά την εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης που κατέθεσε ο Επαμεινωνδας Κορκονέας κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας, το οποίο απέρριψε το ελαφρυντικό στον πρώην ειδικό φρουρό και τον οδήγησε για ακόμη μια φορά στη φυλακή.
Η ένταση δημιουργήθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπεί την οικογένεια Γρηγορόπουλου και της συνηγόρου του καταδικασμένου σε ισόβια πρώην ειδικού φρουρού Βάσως Πανταζη. Αφορμή στάθηκε η ενέργεια της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να δώσει υπόμνημα στο δικαστήριο. Η κ. Πανταζη αντέδρασε, λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται δικονομικά να παρίσταται ως πολιτική αγωγή η οικογένεια.
«Προστάτευσε τον θεσμό. Αυτό το μήνυμα που περνάμε στους συναδέλφους είναι ότι έχει μια ιδιότυπη ασυλία», είπε απευθυνόμενη στη συνάδελφό της, Ζωή Κωνσταντοπουλου, η Βάσω Πανταζη, με το δικαστήριο να διακόπτει την ακροαματική διαδικασία.
Στην συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε στην έδρα του δικαστηρίου: «Διακινήθηκαν ενώπιον του δευτεροβάθμιου ύβρεις και απειλές εναντίον μου και μάλιστα από τον Κασιδιάρη τον οποίο εκπροσωπεί (η κυρία Πανταζή) και δεύτερον για την υπόθεση αυτή έχουν κινηθεί μόνοι- διπλοί οι μηχανισμοί του παρασκηνίου».
Η πρόεδρος της έδρας του δικαστηρίου δεν άφησε αναπάντητο τον υπαινιγμό της κ. Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας ότι «αυτοί οι μηχανισμοί απέρριψαν το ελαφρυντικό».
Η δικηγόρος της οικογένειας Γρηγορόπουλου ανέφερε από την πλευρά της: «Οι παραδικαστικοί μηχανισμοί έκαναν στην υπόθεση αυτή να υπάρξει αποφυλάκιση και χορήγησαν ελαφρυντικό και έκαναν επίσης σε βαθμό κυβερνητικό να παρεμβαίνει η παραεξουσία. Έκανε να έχουν διακινηθεί απειλές από καταδικασμένο πρόσωπο σε βάρος δικηγόρων… Η μάνα του Αλέξη ζητεί αμετάκλητα να κλείσει αυτή η υπόθεση».
Η συνήγορος υπεράσπισης του πρώην ειδικού φρουρού αναφέρθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου στους λόγους για τους οποίους ο καταδικασμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, πρώην ειδικός φρουρός υπέβαλε αίτημα αναίρεσης της τελευταίας απόφασης του Εφετείου της Λαμίας επί της χορήγησης ελαφρυντικού.
Ο εισαγγελέας της έδρας, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Σοφουλάκης, εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης.
Οι αρεοπαγίτες επιφυλάχθηκαν να εκδώσουν την απόφασή τους, η οποία αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα