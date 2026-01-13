Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Έτσι θα σωθούμε από τον Κηφισό
Η καθημερινή συμφόρηση στον Κηφισό έχει μετατραπεί εδώ και χρόνια σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα μετακίνησης στην Αττική, επηρεάζοντας όχι μόνο τον χρόνο και την ποιότητα ζωής των Αθηναίων αλλά και την ίδια τη λειτουργία της πόλης.
Με τον Κηφισό να έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια αντοχής του, η αναζήτηση λύσεων που ξεφεύγουν από τις κλασικές παρεμβάσεις γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Σε διεθνές επίπεδο, χώρες όπως η Ινδία στρέφονται σε πολυεπίπεδες υποδομές και διώροφες γέφυρες (flyover) για να αποσυμφορήσουν αντίστοιχα φορτωμένους δρόμους, ανοίγοντας τη συζήτηση και στην Ελλάδα για το αν τέτοιες τολμηρές επιλογές θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη διέξοδο που χρειάζεται ο Κηφισός ώστε οι Αθηναίοι να σωθούν από την καθημερινή κυκλοφοριακή ασφυξία.
Πόλεις όπως η Πατνά, η Πούνε και άλλες μεγαλουπόλεις της χώρας έχουν στραφεί σε πολυεπίπεδες λύσεις για να απελευθερώσουν δρόμους που καθημερινά γεμίζουν αυτοκίνητα και φορτηγά και να μειώσουν τον χρόνο που χάνουν οι οδηγοί στις ουρές των οχημάτων.
