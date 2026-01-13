Έτσι θα σωθούμε από τον Κηφισό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Μποτιλιάρισμα Λεωφόρος Κηφισού

Έτσι θα σωθούμε από τον Κηφισό

Η καθημερινή συμφόρηση στον Κηφισό έχει μετατραπεί εδώ και χρόνια σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα μετακίνησης στην Αττική, επηρεάζοντας όχι μόνο τον χρόνο και την ποιότητα ζωής των Αθηναίων αλλά και την ίδια τη λειτουργία της πόλης.

Έτσι θα σωθούμε από τον Κηφισό
UPD:

Με τον Κηφισό να έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια αντοχής του, η αναζήτηση λύσεων που ξεφεύγουν από τις κλασικές παρεμβάσεις γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Σε διεθνές επίπεδο, χώρες όπως η Ινδία στρέφονται σε πολυεπίπεδες υποδομές και διώροφες γέφυρες (flyover) για να αποσυμφορήσουν αντίστοιχα φορτωμένους δρόμους, ανοίγοντας τη συζήτηση και στην Ελλάδα για το αν τέτοιες τολμηρές επιλογές θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη διέξοδο που χρειάζεται ο Κηφισός ώστε οι Αθηναίοι να σωθούν από την καθημερινή κυκλοφοριακή ασφυξία.

Πόλεις όπως η Πατνά, η Πούνε και άλλες μεγαλουπόλεις της χώρας έχουν στραφεί σε πολυεπίπεδες λύσεις για να απελευθερώσουν δρόμους που καθημερινά γεμίζουν αυτοκίνητα και φορτηγά και να μειώσουν τον χρόνο που χάνουν οι οδηγοί στις ουρές των οχημάτων.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης