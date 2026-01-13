Έτσι θα σωθούμε από τον Κηφισό

Με τον Κηφισό να έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια αντοχής του, η αναζήτηση λύσεων που ξεφεύγουν από τις κλασικές παρεμβάσεις γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Σε διεθνές επίπεδο, χώρες όπως η Ινδία στρέφονται σε πολυεπίπεδες υποδομές και διώροφες γέφυρες (flyover) για να αποσυμφορήσουν αντίστοιχα φορτωμένους δρόμους, ανοίγοντας τη συζήτηση και στην Ελλάδα για το αν τέτοιες τολμηρές επιλογές θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη διέξοδο που χρειάζεται ο Κηφισός ώστε οι Αθηναίοι να σωθούν από την καθημερινή κυκλοφοριακή ασφυξία.

Πόλεις όπως η Πατνά, η Πούνε και άλλες μεγαλουπόλεις της χώρας έχουν στραφεί σε πολυεπίπεδες λύσεις για να απελευθερώσουν δρόμους που καθημερινά γεμίζουν αυτοκίνητα και φορτηγά και να μειώσουν τον χρόνο που χάνουν οι οδηγοί στις ουρές των οχημάτων.