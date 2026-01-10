Αποκατάσταση κυκλοφορίας στο τμήμα Άγιος Ανδρέας - Καμίνια του Προαστιακού Πατρών
Αποκατάσταση κυκλοφορίας στο τμήμα Άγιος Ανδρέας - Καμίνια του Προαστιακού Πατρών

Από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου τα σιδηροδρομικά δρομολόγια θα πραγματοποιούνται κανονικά

Αποκατάσταση κυκλοφορίας στο τμήμα Άγιος Ανδρέας - Καμίνια του Προαστιακού Πατρών
Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αγ. Ανδρέας - Καμίνια - Αγ. Ανδρέας του Προαστιακού Πατρών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, μετά από σχετική ενημέρωση του διαχειριστή υποδομής, ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Κατόπιν τούτου, από αύριο, Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο ανωτέρω τμήμα θα πραγματοποιούνται κανονικά.

