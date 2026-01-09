Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη στις τέσσερις ανήλικες που ξυλοκόπησαν 16χρονη συμμαθήτριά τους στον Άγιο Παντελεήμονα
Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη στις τέσσερις ανήλικες που ξυλοκόπησαν 16χρονη συμμαθήτριά τους στον Άγιο Παντελεήμονα
Ποινική δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ασκήθηκε και σε βάρος τριών γονέων, που συνελήφθησαν
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών για την επίθεση σε 16χρονη ανήλικη στην οδό Αγίου Μελετίου στον Άγιο Παντελεήμονα, προχώρησε η εισαγγελία.
Ακόμη ποινική δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ασκήθηκε σε βάρος τριών γονέων, που επίσης συνελήφθησαν.
Μετά την άσκηση της δίωξης οι ανήλικες και οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε ρητή δικάσιμος.
Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 13:40 το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) στην οδό Αγίου Μελετίου.
Η 16χρονη, κινεζικής καταγωγής, μεταφέρθηκε με μώλωπες και αμυχές στο νοσοκομείο Παίδων.
