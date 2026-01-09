To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Ελλη Τρίγγου
«Εχω πάρει αγκαζέ το σκοτάδι μου και επενδύω στο φως»
Το 2026 είναι η χρονιά της. Στο θέατρο Παλλάς υποδύεται ήδη έναν από τους πιο θρυλικούς κινηματογραφικούς ρόλους της Τζένης Καρέζη, όμως οι πρεμιέρες συνεχίζονται για την πρωταγωνίστρια της «Λόλας»
Ναταλία Καποδίστρια
Η τελευταία απόγονος
Από το πατρογονικό κτήμα του Κυβερνήτη στην Κέρκυρα, η ηθοποιός κάνει καριέρα με τους δικούς της όρους και τις αξίες της ιστορικής οικογένειάς της
Ζακλίν ντε Ριμπ
Η βασίλισσα των Παρισίων
Η καλλονή κόμισσα που πέρασε στο Πάνθεον των θρυλικών γυναικών σημαδεύοντας δύο αιώνες με το στυλ και την προσωπικότητά της
Χρυσούλα Στεφανάκη
Η φωνή των «Swing του Μανώλη Χιώτη»
Κάνει αυτό που αγαπάει και παρότι δηλώνει γυναίκα της εποχής της, λατρεύει τα ρετρό τραγούδια. Οι ερμηνείες της μάς κάνουν να τα αγαπήσουμε κι εμείς ξανά
Αρης Λεμπεσόπουλος
«Εχουμε ανάγκη τη δύναμη του θεάτρου»
Οι απορρίψεις, η επιβράβευση, η μαγεία του να νιώθεις ότι το κοινό δραπετεύει μαζί σου: ο πρωταγωνιστής του «Αρχιμάστορα Σόλνες» εξηγεί γιατί νιώθει λιγότερο ηθοποιός και περισσότερο άνθρωπος της σκηνής

Ακόμα:

Pierre et Gilles
Oι επαναστάτες της αγάπης
Ευθύμης Χρήστου
Ενας από μηχανής Θεός στο «Misery»
Μπέλα Μπατζάρια
Η σιδηρά κυρία του Netflix
Μόδα & Ομορφιά
Στο κρύο με στυλ & οι νέες κούρες περιποίησης
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Μην το χάσετε!

