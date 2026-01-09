To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :«Εχω πάρει αγκαζέ το σκοτάδι μου και επενδύω στο φως»Το 2026 είναι η χρονιά της. Στο θέατρο Παλλάς υποδύεται ήδη έναν από τους πιο θρυλικούς κινηματογραφικούς ρόλους της Τζένης Καρέζη, όμως οι πρεμιέρες συνεχίζονται για την πρωταγωνίστρια της «Λόλας»Η τελευταία απόγονοςΑπό το πατρογονικό κτήμα του Κυβερνήτη στην Κέρκυρα, η ηθοποιός κάνει καριέρα με τους δικούς της όρους και τις αξίες της ιστορικής οικογένειάς τηςΗ βασίλισσα των Παρισίων

Η καλλονή κόμισσα που πέρασε στο Πάνθεον των θρυλικών γυναικών σημαδεύοντας δύο αιώνες με το στυλ και την προσωπικότητά τηςΗ φωνή των «Swing του Μανώλη Χιώτη»Κάνει αυτό που αγαπάει και παρότι δηλώνει γυναίκα της εποχής της, λατρεύει τα ρετρό τραγούδια. Οι ερμηνείες της μάς κάνουν να τα αγαπήσουμε κι εμείς ξανά«Εχουμε ανάγκη τη δύναμη του θεάτρου»Οι απορρίψεις, η επιβράβευση, η μαγεία του να νιώθεις ότι το κοινό δραπετεύει μαζί σου: ο πρωταγωνιστής του «Αρχιμάστορα Σόλνες» εξηγεί γιατί νιώθει λιγότερο ηθοποιός και περισσότερο άνθρωπος της σκηνήςΑκόμα:Oι επαναστάτες της αγάπηςΕνας από μηχανής Θεός στο «Misery»Η σιδηρά κυρία του NetflixΣτο κρύο με στυλ & οι νέες κούρες περιποίησηςToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.