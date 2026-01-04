Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ένοπλη ληστεία σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια, άρπαξε το ταμείο και έφυγε με το όπλο στο χέρι, δείτε βίντεο
Με την απειλή όπλου ακινητοποίησε ιδιοκτήτες και υπαλλήλους και άρπαξε όλο το συρτάρι από την ταμειακή μηχανή με τα χρήματα που είχε μέσα
Στιγμές τρόμου έζησε ανήμερα την Πρωτοχρονιά μια υπάλληλος ζαχαροπλαστείου στην περιοχή της Νίκαιας καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν κουκουλοφόρο ληστή ο οποίος εισέβαλε στο κατάστημα και αφού την απείλησε με ένα πιστόλι, άρπαξε το συρτάρι του ταμείου και εξαφανίστηκε.
Όλα έγιναν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης όταν ο δράστης, φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλα, έστησε καρτέρι έξω από το κατάστημα επί της οδού Πέτρου Ράλλη περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να "χτυπήσει".
Μόλις είδε τη νεαρή υπάλληλο να βγαίνει και να ξαναμπαίνει στο μαγαζί την ακολούθησε και εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά της απειλώντας την με ένα πιστόλι.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται η αγωνιώδης προσπάθεια της υπαλλήλου να κρυφτεί πίσω από τα ψυγεία του ζαχαροπλαστείου την ώρα που ο ένοπλος κακοποιός την κυνηγά, ζητώντας της να του παραδώσει όσα χρήματα υπάρχουν στο ταμείο.
Η κοπέλα, σε έντρομη κατάσταση, πιάνει το κινητό της τηλέφωνο και τρέχει για να κρυφτεί στην αποθήκη του καταστήματος ενώ ο δράστης, με το πιστόλι στο χέρι, αρπάζει το συρτάρι του ταμείου και γίνεται "καπνός".
«Τα λεφτά, ληστεία. Τα λεφτά, ληστεία», της φώναξε και φυσικά η κοπέλα σε σοκ του τα έδωσε. Είχε τόση ψυχραιμία που ή ήταν πολύ επαγγελματίας ή είχε κάνει χρήση ουσιών και δεν καταλάβαινε τι έκανε.
Διένυσε 100 μέτρα, πάνω στην Πέτρου Ράλλη, με το πιστόλι στο χέρι", λέει στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου περιγράφοντας τα δραματικά δευτερόλεπτα της ένοπλης ληστείας.
"Στο μαγαζί ήταν δύο κορίτσια. Εγώ είχα φύγει 10 λεπτά νωρίτερα και είχα πάρει λεφτά από το ταμείο γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που μας κλέβουν και έχω μάθει πλέον.
Υπήρχαν, όμως, χρήματα μέσα και αρκετά μάλιστα. Κοιτώντας το βίντεο κατάλαβα από τις κινήσεις του και από τα χέρια του πως ήταν μελαμψός. Δεν φαίνονται, βέβαια, χαρακτηριστικά γιατί φορούσε κουκούλα, μόνο αποτυπώματα άφησε.
Είναι η 18η φορά που 'χτυπάνε' τα ζαχαροπλαστεία μας. Έχω κάνει συνεταίρο το τζαμά. Σπάνε τα πάντα και πλέον φροντίζω να μην αφήνω χρήματα", αναφέρει ο επιχειρηματίας ο οποίος έκανε ποδαρικό στην Ασφάλεια έχοντας πέσει θύμα ληστών για 3η φορά τους τελευταίους τέσσερις μήνες.
