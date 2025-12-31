Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Καρυφυλλιά Καραμπέτη
«Θέλω να υπηρετώ την ανθρώπινη ψυχή»
Η εμβληματική Ρεΐζαινα της «Μεγάλης Χίμαιρας» και η τραγική φιγούρα της Ιοκάστης στον «Οιδίποδα» είναι δύο εξαιρετικοί λόγοι για να ξεκινήσουμε μαζί της τη νέα χρονιά τηλεοπτικά και θεατρικά άριστα
Αντώνης Μυριαγκός
Ο Καποδίστριας της μεγάλης οθόνης
Στη μακρόχρονη πορεία του έχει υποδυθεί δεκάδες ρόλους, κυρίως θεατρικούς. Τώρα μεταμορφώνεται στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας στη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή
Μπριζίτ Μπαρντό
Η γυναίκα που αρνήθηκε τον μύθο της
Και ο Θεός έπλασε μια αμφιλεγόμενη σταρ που αγαπούσε πολύ τα ζώα και όχι τόσο τους ανθρώπους και την υπερπροβολή
Ακόμα:
Γιώργος Τέλλος
Ενας θαυματοποιός στο Πεδίον του Αρεως
Calliope
Η φωτογράφος που δημιουργεί fashion trends
Γιώργο Ζυγούρης
«Οσοι αρνούνται την αγάπη, στο τέλος ερωτεύονται πιο αληθινά»
Μόδα & Ομορφιά
Τα looks της μοιραίας ντίβας & η επιστροφή της κουπ των 60s
