To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

«Θέλω να υπηρετώ την ανθρώπινη ψυχή»

Η εμβληματική Ρεΐζαινα της «Μεγάλης Χίμαιρας» και η τραγική φιγούρα της Ιοκάστης στον «Οιδίποδα» είναι δύο εξαιρετικοί λόγοι για να ξεκινήσουμε μαζί της τη νέα χρονιά τηλεοπτικά και θεατρικά άριστα

Ο Καποδίστριας της μεγάλης οθόνης

Στη μακρόχρονη πορεία του έχει υποδυθεί δεκάδες ρόλους, κυρίως θεατρικούς. Τώρα μεταμορφώνεται στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας στη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή

Η γυναίκα που αρνήθηκε τον μύθο της

Και ο Θεός έπλασε μια αμφιλεγόμενη σταρ που αγαπούσε πολύ τα ζώα και όχι τόσο τους ανθρώπους και την υπερπροβολή

Ακόμα:

Ενας θαυματοποιός στο Πεδίον του Αρεως

Η φωτογράφος που δημιουργεί fashion trends

«Οσοι αρνούνται την αγάπη, στο τέλος ερωτεύονται πιο αληθινά»

Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.