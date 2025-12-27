Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
IX «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο στην Πάτρα: Στο νοσοκομείο υπάλληλος καθαριότητας
Το ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου
Τροχαίο ατύχημα λίγο μετά τις 8 το πρωί στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου στην Πάτρα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24.news, ΙΧ «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος προσωρινά σταθμευμένου απορριμματοφόρου, τραυματίζοντας εργαζόμενο καθαριότητας.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, ενώ στο σημείο έσπευσε και η Τροχαία προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος.
