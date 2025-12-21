Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Τραγωδία στο Μενίδι: Μία νεκρή σε τροχαίο δυστύχημα
Ι.Χ. προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα στην οδό Δημοκρατίας - Νεκρή η οδηγός
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στο Μενίδι, στην οδό Δημοκρατίας 123, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένο Ι.Χ.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η οδηγός του οχήματος που κινούνταν στον δρόμο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα σταθμός του ΕΚΑΒ, ενώ η γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται.
