Θρήνος στα Χανιά για τον θάνατο του 37χρονου Λάζαρου σε τροχαίο
Θρήνος στα Χανιά για τον θάνατο του 37χρονου Λάζαρου σε τροχαίο
Ο 37χρονος έχασε τον έλεγχο του τζιπ, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα
Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία των Χανίων από τον τραγικό θάνατο του 37χρονου Λάζαρου σε τροχαίο στην Αγία Μαρίνα.
Ο Λάζαρος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε στενό δρόμο σε μικρή απόσταση από την παλιά εθνική οδό Χανίων - Κισσάμου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 37χρονος έχασε τον έλεγχο του τζιπ, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική, η οποία προχώρησε στον απεγκλωβισμό του οδηγού από το όχημα. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την προανάκριση δεν προκύπτει εμπλοκή δεύτερου οχήματος ούτε η παρουσία άλλου ατόμου στο αυτοκίνητο.
Ο Λάζαρος καταγόταν από το Λουτράκι του Δήμου Πλατανιά και ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην περιοχή. Εργαζόταν στα μαχαιράδικα, αλλά και σε ταβέρνα στην Αγία Μαρίνα, με όσους τον γνώριζαν να κάνουν λόγο για έναν κοινωνικό, εξωστρεφή και εργατικό άνθρωπο.
Η νέα αυτή τραγωδία έρχεται να προστεθεί στη μακρά «μαύρη λίστα» των θανατηφόρων τροχαίων στην Κρήτη. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στο νησί από την αρχή του έτους έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία 36 άνθρωποι.
Ο Λάζαρος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε στενό δρόμο σε μικρή απόσταση από την παλιά εθνική οδό Χανίων - Κισσάμου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 37χρονος έχασε τον έλεγχο του τζιπ, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική, η οποία προχώρησε στον απεγκλωβισμό του οδηγού από το όχημα. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την προανάκριση δεν προκύπτει εμπλοκή δεύτερου οχήματος ούτε η παρουσία άλλου ατόμου στο αυτοκίνητο.
Ο Λάζαρος καταγόταν από το Λουτράκι του Δήμου Πλατανιά και ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην περιοχή. Εργαζόταν στα μαχαιράδικα, αλλά και σε ταβέρνα στην Αγία Μαρίνα, με όσους τον γνώριζαν να κάνουν λόγο για έναν κοινωνικό, εξωστρεφή και εργατικό άνθρωπο.
Η νέα αυτή τραγωδία έρχεται να προστεθεί στη μακρά «μαύρη λίστα» των θανατηφόρων τροχαίων στην Κρήτη. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στο νησί από την αρχή του έτους έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία 36 άνθρωποι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα