Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα

Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύει σημαντική κοινωνική δράση.