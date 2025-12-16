Τον σταμάτησαν αστυνομικοί για έλεγχο, κατάπιε σακούλα με ναρκωτικά και πνίγηκε: Νεκρός 50χρονος στη Λευκάδα
Τον σταμάτησαν αστυνομικοί για έλεγχο, κατάπιε σακούλα με ναρκωτικά και πνίγηκε: Νεκρός 50χρονος στη Λευκάδα

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας, διασωληνώθηκε και άφησε την τελευταία του πνοή

Τον σταμάτησαν αστυνομικοί για έλεγχο, κατάπιε σακούλα με ναρκωτικά και πνίγηκε: Νεκρός 50χρονος στη Λευκάδα
Την τελευταία του πνοή άφησε 50χρονος που κατάπιε νάιλον σακούλα με ναρκωτικά αφού τον σταμάτησαν αστυνομικοί για έλεγχο, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά την πλωτή γέφυρα της Λευκάδας το βράδυ της Δευτέρας όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν το ΙΧ που οδηγούσε ο 50χρονος για έλεγχο. Σύμφωνα με το agriniopress.gr, ο άνδρας κατάπιε μια νάιλον σακούλα με περίπου οκτώ γραμμάρια ηρωίνης.

Όμως, η συσκευασία έφραξε τους αεραγωγούς του, με αποτέλεσμα να αρχίσει να πνίγεται. Στη θέα του ανθρώπου που δυσφορούσε και έχασε τις αισθήσεις του, έγινε η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Λευκάδας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας διασωληνώθηκε και παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο της Λευκάδας.
