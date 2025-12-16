Θεσσαλονίκη: Τοποθετείται καλλιτεχνικός φωτισμός στον Λευκό Πύργο - Τροποποιείται το ωράριό του
Θεσσαλονίκη: Τοποθετείται καλλιτεχνικός φωτισμός στον Λευκό Πύργο - Τροποποιείται το ωράριό του

Λόγω των εργασιών εγκατάστασης του βαρέως τύπου εξοπλισμού δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο μνημείο για το κοινό κάποιες ώρες τη Δευτέρα 29/12

Θεσσαλονίκη: Τοποθετείται καλλιτεχνικός φωτισμός στον Λευκό Πύργο - Τροποποιείται το ωράριό του
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς και των εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης που τον συνοδεύουν θα πραγματοποιηθεί καλλιτεχνικός φωτισμός του Λευκού Πύργου από τον Δήμο.

Λόγω των εργασιών εγκατάστασης του βαρέως τύπου εξοπλισμού και προκειμένου για την ασφάλεια των επισκεπτών, δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο μνημείο για το κοινό τη Δευτέρα 29/12, από ώρα 08:30 έως και 10:00 πμ. και από ώρα 16:00 έως το πέρας του ωραρίου λειτουργίας.

Επίσης λόγω των εργασιών απεγκατάστασης, για τους ίδιους λόγους, ο Λευκός Πύργος θα παραμείνει κλειστός για το κοινό και το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, από ώρα 08:30 έως και 11:00 πμ.
