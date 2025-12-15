Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Πάτρα: Τρεις συλλήψεις μετά από ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές, ο ένας απείλησε με όπλο, ο άλλος τον εμβόλισε με αυτοκίνητο
Πάτρα: Τρεις συλλήψεις μετά από ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές, ο ένας απείλησε με όπλο, ο άλλος τον εμβόλισε με αυτοκίνητο
Το ραντεβού δόθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής
Ραντεβού για να λύσουν διαφορές που είχαν έδωσαν τρεις άνδρες τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα με τους δύο που ήταν παρέα να έχουν στα χέρια τους ένα όπλο και ένα ρόπαλο και τον τρίτο να εμβολίζει με αυτοκίνητο τη μηχανή στην οποία επέβαιναν.
Αποτέλεσμα του «εμβολισμού» ήταν ο ένας από τους δύο αναβάτες να τραυματιστεί στο πόδι και ο δεύτερος να τραπεί σε φυγή.
Μετά από καταγγελία που έγινε, στο σημείο του ραντεβού έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν δύο άτομα ενώ περισυνέλεξαν και κατέσχεσαν ένα μεταλλικό ρόπαλο.
Ο καταγγέλλων, δε, το περιστατικό στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, συνελήφθη και αυτός αφού οδήγησε τους αστυνομικούς σε οικόπεδο στο οποίο είχε κρύψει ένα όπλο τύπου Τοκάρεφ.
Μετά τις συλλήψεις σε βάρος των τριών ανδρών σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Ειδικότερα, χθες τα ξημερώματα, λόγω προσωπικών διαφορών, οι δυο κατηγορούμενοι επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα, συναντήθηκαν με τον τρίτο κατηγορούμενο και με την χρήση ρόπαλου και πυροβόλου όπλου, απείλησαν τον τελευταίο, ο οποίος φοβούμενος για την σωματική του ακεραιότητα, εμβόλισε την μοτοσικλέτα με το όχημα του, τραυματίζοντας στο πόδι τον έναν επιβαίνοντα – συλληφθέντα και τράπηκε σε φυγή.
Άμεσα μετέβησαν στον τόπο του περιστατικού οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους δυο κατηγορούμενους, ενώ περισυνέλεξαν και κατέσχεσαν ένα μεταλλικό ρόπαλο.
Ο τρίτος κατηγορούμενος κατήγγειλε το περιστατικό στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς σημείο σε αγροτεμάχιο σε περιοχή της Πάτρας, όπου είχε αποκρύψει ένα πυροβόλο όπλο και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Σε έρευνες που πραγματοποίησαν κοντά στον τόπο του περιστατικού, καθώς και σε αγροτεμάχιο σε περιοχή της Πάτρας, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν :
-1- πιστόλι, με γεμιστήρα που περιείχε τρία φυσίγγια
Αποτέλεσμα του «εμβολισμού» ήταν ο ένας από τους δύο αναβάτες να τραυματιστεί στο πόδι και ο δεύτερος να τραπεί σε φυγή.
Μετά από καταγγελία που έγινε, στο σημείο του ραντεβού έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν δύο άτομα ενώ περισυνέλεξαν και κατέσχεσαν ένα μεταλλικό ρόπαλο.
Ο καταγγέλλων, δε, το περιστατικό στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, συνελήφθη και αυτός αφού οδήγησε τους αστυνομικούς σε οικόπεδο στο οποίο είχε κρύψει ένα όπλο τύπου Τοκάρεφ.
Μετά τις συλλήψεις σε βάρος των τριών ανδρών σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Ειδικότερα, χθες τα ξημερώματα, λόγω προσωπικών διαφορών, οι δυο κατηγορούμενοι επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα, συναντήθηκαν με τον τρίτο κατηγορούμενο και με την χρήση ρόπαλου και πυροβόλου όπλου, απείλησαν τον τελευταίο, ο οποίος φοβούμενος για την σωματική του ακεραιότητα, εμβόλισε την μοτοσικλέτα με το όχημα του, τραυματίζοντας στο πόδι τον έναν επιβαίνοντα – συλληφθέντα και τράπηκε σε φυγή.
Άμεσα μετέβησαν στον τόπο του περιστατικού οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους δυο κατηγορούμενους, ενώ περισυνέλεξαν και κατέσχεσαν ένα μεταλλικό ρόπαλο.
Ο τρίτος κατηγορούμενος κατήγγειλε το περιστατικό στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς σημείο σε αγροτεμάχιο σε περιοχή της Πάτρας, όπου είχε αποκρύψει ένα πυροβόλο όπλο και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Σε έρευνες που πραγματοποίησαν κοντά στον τόπο του περιστατικού, καθώς και σε αγροτεμάχιο σε περιοχή της Πάτρας, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν :
-1- πιστόλι, με γεμιστήρα που περιείχε τρία φυσίγγια
-1- περιλαίμιο τύπου «full-face»
-3- φυσίγγια
-1- σακίδιο μέσης και γάντια εργασίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
-3- φυσίγγια
-1- σακίδιο μέσης και γάντια εργασίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα