Τραυματισμένος νοσηλεύεται 15χρονος στη Λαμία έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι
Τραυματισμένος νοσηλεύεται 15χρονος στη Λαμία έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Φέρεται να τυφλώθηκε από τα φώτα διερχόμενου οχήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του πατινιού

Τραυματισμένος νοσηλεύεται 15χρονος στη Λαμία έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι
Ένας 15χρονος τραυματίστηκε έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στη Λαμία. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής και συγκεκριμένα στην οδό Αβέρωφ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο ανήλικος έκανε χρήση ενοικιαζόμενου ηλεκτρικού πατινιού, χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να τυφλώθηκε από τα φώτα διερχόμενου οχήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του πατινιού.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 

Ο 15χρονος προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και κατέληξε στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενος ευτυχώς ελαφρά. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και τις απαραίτητες εξετάσεις, ο ανήλικος έλαβε εξιτήριο. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Τροχαία Λαμίας, η οποία ανέλαβε την καταγραφή και τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

