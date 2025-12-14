Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.
Σύλληψη 16χρονου στον Πύργο για εμπόριο ναρκωτικών
Μαζί με τον ανήλικο συνελήφθησαν και δύο αδέλφια, 22 και 27 ετών
Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν ένας 16χρονος που πουλούσε ναρκωτικά και δύο αδέρφια ηλικίας 22 και 27 ετών, τα οποία και προμήθευε στον Πύργο Ηλείας.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, oι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, εντόπισαν τον 16χρονο σε κεντρικό δρόμο της πρωτεύουσας της Ηλείας κοντά στο σπίτι του.
Στην κατοχή και των τριών βρέθηκαν μικροποσότητες χασίς, όπως και σε έρευνα που ακολούθησε, στο σπίτι του 16χρονου από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, μαζί με το αντίτιμο της τελευταίας συναλλαγής με τα δύο αδέρφια.
Ο 16χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις Εισαγγελικές Αρχές με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.
Μικροποσότητες χασίςΣε κοντινή απόσταση εντοπίστηκαν και τα δύο αδέρφια σε όχημα.
