Φορτηγάκι τυλίχθηκε στις φλόγες στον Βόλο, δείτε φωτογραφίες

Ο ηλικιωμένος οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε την πυρκαγιά, ακινητοποίησε το όχημα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια και κάλεσε την Πυροσβεστική

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα φορτηγάκι το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12) στη συμβολή των οδών Σουλίου και Γρηγορίου Λαμπράκη στο Βόλο.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, μόλις ο ηλικιωμένος οδηγός αντιλήφθηκε την πυρκαγιά, ακινητοποίησε το όχημα και απομακρύνθηκε με ασφάλεια.

Στη συνέχεια ειδοποίησε την Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά. 

Το όχημα του ηλικιωμένου υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Ταυτόχρονα κλήθηκε και η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
