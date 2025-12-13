Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Φορτηγάκι τυλίχθηκε στις φλόγες στον Βόλο, δείτε φωτογραφίες
Ο ηλικιωμένος οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε την πυρκαγιά, ακινητοποίησε το όχημα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια και κάλεσε την Πυροσβεστική
Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα φορτηγάκι το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12) στη συμβολή των οδών Σουλίου και Γρηγορίου Λαμπράκη στο Βόλο.
Όπως αναφέρει το gegonota.news, μόλις ο ηλικιωμένος οδηγός αντιλήφθηκε την πυρκαγιά, ακινητοποίησε το όχημα και απομακρύνθηκε με ασφάλεια.
Στη συνέχεια ειδοποίησε την Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά.
Το όχημα του ηλικιωμένου υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
Ταυτόχρονα κλήθηκε και η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
