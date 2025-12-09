Αναβιώνει το τραγικό δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική το 2024: «Μου τον σκότωσαν» ξεσπά ο πατέρας του 19χρόνου
Αναβιώνει το τραγικό δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική το 2024: «Μου τον σκότωσαν» ξεσπά ο πατέρας του 19χρόνου
Η δικαστική διαδικασία για τον θάνατο του 19χρονου συνεχίζεται, με τον πατέρα του να εκφράζει στο protothema.gr την αβάσταχτη απώλεια και το σοκ της οικογένειας - «Για εμένα έχει τελειώσει η ζωή»
Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διαδικασία για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, ο οποίος τον Αύγουστο του 2024 βρήκε τραγικό θάνατο έπειτα από δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική. Ο Γιάννης μαζί με τον αδερφό του, ανέβηκαν στο παιχνίδι "crazy dance" σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι, όταν το παιχνίδι έσπασε, οδηγώντας στον θάνατο του νεαρού. Ο πατέρας του Γιάννη μίλησε στο protothema.gr, περιγράφοντας με σπαρακτικά λόγια το μέγεθος της απώλειας του παιδιού του.
«Δικαίωση δεν υπάρχει για τίποτα. Έχασα έναν γιο, δύο μέτρα. Ήταν η χαρά της ζωής. Μου τον σκότωσαν. Δικαίωση θέλω να υπάρξει για τα άλλα παιδιά μου, που είδαν τον αδερφό τους να πέφτει και να του μαζεύουν τα μυαλά από το χώμα. Είναι μεγάλο το σοκ της οικογένειας μου. Ο αδερφός του που ήταν δίπλα του και τον κρατούσε για να μην πέσει, δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το σοκ. Δεν μπορεί να ξεχάσει τις εικόνες, που είδε διαμελισμένο τον αδερφό του και τις τσιρίδες της μάνας του. Για εμένα έχει τελειώσει η ζωή. Προσπαθώ να κρατηθώ για να βοηθήσω τα υπόλοιπα παιδιά μου».
Η οικογένεια που κατάγεται από τη Βέροια, βρισκόταν για διακοπές στην περιοχή της Χαλκιδικής και το βράδυ της 19ης Αυγούστου, όπως είχε πει η μητέρα στους αστυνομικούς, είχαν βγει για βόλτα στον πεζόδρομο της παραλίας του Πευκοχωρίου και αφού έκατσαν για να πιουν έναν χυμό, στη συνέχεια τα παιδιά επέμεναν να πάνε όλοι μαζί στο λούνα παρκ της περιοχής. Μάλιστα, ένα ακόμα τραγικό στοιχείο της υπόθεσης, ήταν ότι η μητέρα αρχικά διαφώνησε όταν ο 19χρονος και ο 16χρονος εξέφρασαν την επιθυμία τους να ανέβουν στο παιχνίδι «crazy dance», όμως, τελικά, ανέβηκαν.
«Κάθισαν στο ίδιο κάθισμα και το μηχάνημα ξεκίνησε. Εγώ με τον μικρότερο γιο μου, ηλικίας 12,5 ετών καθόμασταν κάτω και παρακολουθούσαμε» είχε πει αρχικά στην κατάθεσή της, ξεκινώντας να περιγράφει πως έγινε το σοκαριστικό δυστύχημα.
«Κάποια στιγμή γυρνούσε πολύ γρήγορα (σ.σ. το μηχάνημα) και φώναξα τον χειριστή να ελαττώσει ταχύτητα πλην όμως εκείνος δεν άκουσε και μετά από λίγο άκουσα ένα τρίξιμο και σε ελάχιστο χρόνο το κάθισμα έσπασε και είδα τον μεγαλύτερο γιο μου να πετάγεται μου κάτω στο έδαφος με το κεφάλι και τα πόδια του στην τελική θέση του σώματός του να είναι στα κάγκελα του μηχανήματος. Ο άλλος μου γιος κρατήθηκε από το κάθισμα. Αμέσως έτρεξα προς το σημείο που είχε πέσει ο γιος μου και με το που τον είδα θόλωσαν τα μάτια μου και άρχισα να φωνάζω. Μετά ήρθε το ΕΚΑΒ, του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και τον οδήγησε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας όπου μετέβησα κι εγώ μαζί με τα άλλα μου παιδιά και μας ανακοίνωσαν τον θάνατό του» .
Ο 16χρονος αδελφός του θύματος είχε καταθέσει με τη σειρά του, ότι είχαν σκοπό να διασκεδάσουν και αφού αγόρασαν εισιτήρια, στη συνέχεια θέλησαν να μπουν στα μηχανήματα όπου υπάρχουν διπλές θέσεις και περιστρέφονται, ενώ επίσης περιστρέφεται και όλο το μηχάνημα.
«Πήγαμε να καθίσουμε με τον αδελφό μου σε μία διπλή θέση όμως ήρθε ο χειριστής του μηχανήματος και μας είπε να καθισουμε σε άλλη θέση, χωρίς να μας εξηγήσει το λόγο. Βάλαμε ζώνες και ο χειριστής μας έλεγξε για τη χρήση της ζώνης. Το μηχάνημα είχε κόσμο αλλά δεν ήταν γεμάτο, ούτε στις μισές θέσεις. Λίγο πριν ξεκινήσει το μηχάνημα και ενώ ο χειριστής πήγαινε προς το κουβούκλιο από όπου χειρίζεται το μηχάνημα, είπε σε κάποιον άλλο ‘θα το δώσω τέρμα,θα τους κάνω να μην μπορούν να σηκώσουν τα κεφάλια τους’».
Και συνέχισε: «Μετά από λίγο ξεκίνησε το παιχνίδι, αρχικά περιστρεφόταν αργά αλλά ξαφνικά άρχισε να περιστρέφεται πολύ γρήγορα και για αρκετή ώρα και τα καθίσματα που καθόμασταν με τον αδελφό μου άρχισαν να τρίζουν. Μετά από λίγο το τρίξιμο δυνάμωσε και άρχισε να ακούγεται πίσω από την πλάτη μας. Είπα στον αδελφό μου ότι το κάθισμα ξεκολλάει και άρχισα να νιώθω την πλάτη του καθίσματος να κινείται και να φεύγει από τη θέση του. Ξαφνικά σε κλάσματα δευτερολέπτου, είδα τον αδελφό μου να εξαφανίζεται, να εκτοξεύεται από το κάθισμα. Εγώ πρόλαβα και κρατήθηκα από τη χειρολαβή. Γύρισα πίσω, βγήκα από το κάθισμα και είδα τον αδελφό μου πεσμένο κάτω αιμόφυρτο, συγκεκριμένα ανάσκελα και με το κεφάλι προς τα κάτω. Κοίταξα στο κουβούκλιο και είδα ότι ο χειριστής είχε ήδη φύγει και ήταν άδειο. Έπειτα ήρθε στο σημείο ασθενοφόρο και αστυνομία. Εγώ από τη συγκινησιακή μου φόρτιση καθώς κατάλαβα ότι ο αδελφός μου χτύπησε πολύ σοβαρά, χτύπησα το τζάμι από το κουβούκλιο το οποίο έσπασε και χτύπησα το δεξί μου χέρι».
«Δικαίωση δεν υπάρχει για τίποτα. Έχασα έναν γιο, δύο μέτρα. Ήταν η χαρά της ζωής. Μου τον σκότωσαν. Δικαίωση θέλω να υπάρξει για τα άλλα παιδιά μου, που είδαν τον αδερφό τους να πέφτει και να του μαζεύουν τα μυαλά από το χώμα. Είναι μεγάλο το σοκ της οικογένειας μου. Ο αδερφός του που ήταν δίπλα του και τον κρατούσε για να μην πέσει, δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το σοκ. Δεν μπορεί να ξεχάσει τις εικόνες, που είδε διαμελισμένο τον αδερφό του και τις τσιρίδες της μάνας του. Για εμένα έχει τελειώσει η ζωή. Προσπαθώ να κρατηθώ για να βοηθήσω τα υπόλοιπα παιδιά μου».
Πώς έγινε η τραγωδία
