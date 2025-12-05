Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι του σπιτιού του, αναθυμιάσεις από γεννήτρια η πιθανή αιτία θανάτου
Ο 58χρονος και η 55χρονη φέρεται να είχαν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές της εβδομάδας - Εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης
Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη η είδηση του θανάτου ενός ζευγαριού (ένας 58χρονος και μια 55χρονη) το οποίο εντοπίστηκε νεκρό το βράδυ της Πέμπτης μέσα στο σπίτι του.
Σύμφωνα με το e-evros.gr, οι δύο άνθρωποι φαίνεται πως είχαν χάσει τη ζωή τους από τη Δευτέρα, χωρίς κανείς να το έχει αντιληφθεί. Οι συγγενείς τους, ανήσυχοι επειδή δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους για αρκετές ημέρες, αποφάσισαν να πάνε στο σπίτι. Αφού χτύπησαν την πόρτα και δεν έλαβαν καμία ανταπόκριση, ενημέρωσαν την αστυνομία.
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, μπήκαν στο σπίτι και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από αναθυμιάσεις βενζινοκίνητης γεννήτριας, την οποία φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν για παροχή ρεύματος. Η συσκευή βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο οι δύο άνθρωποι να πέθαναν στον ύπνο τους.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα αποσαφηνιστούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
