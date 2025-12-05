Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι του σπιτιού του, αναθυμιάσεις από γεννήτρια η πιθανή αιτία θανάτου

Ο 58χρονος και η 55χρονη φέρεται να είχαν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές της εβδομάδας - Εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης