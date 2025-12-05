Έφερναν ανήλικους αλλοδαπούς από το εξωτερικό και τους εξανάγκαζαν να πουλούν λαθραία καπνικά για να καλύψουν τα χρέη τους

Η συμμορία δραστηριοποιούνταν από το 2020 σε περιοχές της Αττικής - Είχαν στείλει τουλάχιστον 145.000 ευρώ στο εξωτερικό - Συνελήφθησαν, με τη συνδρομή της Interpol, συνολικά 11 άτομα, ενώ παρασχέθηκε βοήθεια σε 11 θύματα της οργάνωσης, μεταξύ τους 4 ανήλικοι