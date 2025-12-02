Σπείρα ανηλίκων είχε ρημάξει καταστήματα και ΙΧ στη Ρόδο - Από 11 έως 14 ετών τα μέλη της
Σπείρα ανηλίκων είχε ρημάξει καταστήματα και ΙΧ στη Ρόδο - Από 11 έως 14 ετών τα μέλη της

Οι πέντε ανήλικοι είχαν διαπράξει 36 κλοπές μέσα σε έξι μήνες

Σπείρα ανηλίκων είχε ρημάξει καταστήματα και ΙΧ στη Ρόδο - Από 11 έως 14 ετών τα μέλη της
Ούτε μια, ούτε δύο αλλά συνολικά 36 κλοπές είχε διαπράξει μέσα σε λίγους μήνες μια σπείρα ανηλίκων στη Ρόδο.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Ρόδου αποκάλυψε ότι τη συμμορία αποτελούσαν πέντε ανήλικοι ηλικίας 11, 12, 13, 14 και 14, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Οι ανήλικοι δράστες αρχικά έκλεβαν αυτοκίνητα και στη συνέχεια με αυτά άδειαζαν κλειστά καταστήματα.

  • Η έρευνα αποκάλυψε ότι:
  • · Το χρονικό διάστημα από 15.05.2025 έως 27.11.2025 αφαίρεσαν -12- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα
  • · Την 23.09.2025 αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από κερματοφόρο μηχάνημα προκαλώντας φθορές συνολικής αξίας -300- ευρώ
  • · Την 29 και 30.09.2025 καθώς και 27.11.2025 αποπειράθηκαν να διαρρήξουν -2- καταστήματα και ξενοδοχείο
  • · Στις 8.10.2025 αφαίρεσαν -2- ηλεκτρικά πατίνια
  • · Το χρονικό διάστημα από 28.09.2025 έως 27.11.2025 παραβίασαν συνολικά -19- καταστήματα αφαιρώντας συνολικά -8.865- ευρώ, -7- ηλεκτρονικές συσκευές, κλειδί αυτοκινήτου και κλινοσκεπάσματα.

Πηγή: dimokratiki.gr

