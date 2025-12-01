Έσβησε η φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό στο ύψος της Παιανίας, κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας - Καθυστερήσεις στην περιοχή
Έσβησε η φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό στο ύψος της Παιανίας, κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας - Καθυστερήσεις στην περιοχή

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε ΙΧ στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Παιανίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, οφείλεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην δεξιά λωρίδα, προκαλώντας προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων.

Η φωτιά έχει σβήσει, με τις καθυστερήσεις να μην ξεπερνούν τα δέκα λεπτά.  



