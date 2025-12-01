Έσβησε η φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό στο ύψος της Παιανίας, κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας - Καθυστερήσεις στην περιοχή

Σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε ΙΧ στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Παιανίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, οφείλεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην δεξιά λωρίδα, προκαλώντας προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων.Η φωτιά έχει σβήσει, με τις καθυστερήσεις να μην ξεπερνούν τα δέκα λεπτά.