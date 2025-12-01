Έσβησε η φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό στο ύψος της Παιανίας, κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας - Καθυστερήσεις στην περιοχή

Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε ΙΧ στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Παιανίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, οφείλεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην δεξιά λωρίδα, προκαλώντας προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων.
Η φωτιά έχει σβήσει, με τις καθυστερήσεις να μην ξεπερνούν τα δέκα λεπτά.
Πυρκαγιά σε όχημα ύψος κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Δεξιές λωρίδες κλειστές. Αναμένονται καθυστερήσεις.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 1, 2025
