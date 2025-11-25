Απεργία στα ταξί στις 2 και τις 3 Δεκεμβρίου, τραβούν χειρόφρενο για δύο 24ωρα

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:• Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.• Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.• Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.• Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.• Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.• Αναπροσαρμογή τιμολογίου.• Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του».