Τραγωδία στα Χανιά - Άντρας καταπλακώθηκε από γεωργικό μηχάνημα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άντρας στη Γεωργούπολη Χανίων, μετά την καταπλάκωσή του από γεωργικό ελκυστήρα. Στην περιοχή έσπευσαν και επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άντρα και να τον παραδώσουν στο ΕΚΑΒ.



