Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Τραγωδία στα Χανιά - Άντρας καταπλακώθηκε από γεωργικό μηχάνημα
Τραγωδία στα Χανιά - Άντρας καταπλακώθηκε από γεωργικό μηχάνημα
Επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άντρας στη Γεωργούπολη Χανίων, μετά την καταπλάκωσή του από γεωργικό ελκυστήρα. Στην περιοχή έσπευσαν και επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άντρα και να τον παραδώσουν στο ΕΚΑΒ.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας υστέρα από καταπλάκωσή του από γεωργικό ελκυστήρα, στην Γεωργούπολη Χανίων Κρήτης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 22, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα