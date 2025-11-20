Καθηγητής που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά μαθητή του στην Κύπρο καταδικάστηκε 20 χρόνια μετά σε 4 χρόνια φυλάκιση

Η καθυστέρηση της καταγγελίας και η στάση του θύματος

Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές στις εφέσεις

«Μεθοδευμένη, σταδιακή εκμετάλλευση»

Γιατί κρίθηκε ανεπαρκής η αρχική ποινή;

Οι συνέπειες για τον μαθητή υπήρξαν βαρύτατες., άρχισε να κάνει πολλές απουσίες από το σχολείο, επηρεάστηκε αρνητικά η σχολική του επίδοση, ενώ τα γεγονότα σημάδεψαν την ψυχοσεξουαλική του ανάπτυξη για πολλά χρόνια, δυσκολεύοντάς τον στη δημιουργία σχέσεων με γυναίκες., περίπου. Το Εφετείο επισημαίνει ότι η καθυστέρηση αυτή δεν αποτελεί ένδειξη ήπιων συνθηκών, αλλά, αντίθετα, συνδέεται με τη βαρύτητα του τραύματος. Ο μαθητής, όπως αναφέρεται, ένιωσε αρκετά δυνατός να μιλήσει μόνο αφού προηγουμένως παρακολούθησε μαθήματα ψυχολογίας, συζήτησε το θέμα με τηκαι τον αδελφό του και αποφάσισε να προσφύγει στηΤο Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι σε τέτοιες υποθέσεις η καθυστέρησηούτε μειώνει την ανάγκη για αυστηρή ποινική αντιμετώπιση.στρεφόταν αποκλειστικά κατά του ύψους της ποινής, υποστηρίζοντας ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν από το Κακουργιοδικείο ήταν έκδηλα ανεπαρκείς, δεν απέδωσαν τηστη σοβαρότητα των αδικημάτων και δεν εξυπηρέτησαν τον σκοπό του νομοθέτη για αυστηρές ποινές σε υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.Γινόταν επίκληση της ανάγκης προστασίας της κοινωνίας και, ειδικά σε συνθήκες αυξημένης συχνότητας τέτοιων αδικημάτων.Από την άλλη, η έφεση τουυποστήριζε ότι η ποινή ήταν υπερβολική και ότι το Δικαστήριο δεν έδωσε τη δέουσα βαρύτητα σε μετριαστικούς παράγοντες, όπως ο χρόνος που πέρασε από τα γεγονότα, η μέχρι τότε πορεία ζωής του, η παραδοχή του, η σημερινή οικονομική και προσωπική του κατάσταση. Μεζητούσε την αναστολή της ποινής φυλάκισης.Το Εφετείο απέρριψε στο σύνολό τους τα επιχειρήματα του Α. Σ., κρίνοντας ότι δεν παραγνωρίστηκαν οι προσωπικές του περιστάσεις, αλλά ότι αυτές δεν μπορούν να υπερισχύσουν της ανάγκης επιβολής μιας ποινής ανάλογης με τη σοβαρότητα της υπόθεσης.Κρίσιμο σημείο της απόφασης είναι ο χαρακτηρισμός που δίνει το Εφετείο στη. Το Δικαστήριο μιλά για «μεθοδευμένη,», επισημαίνοντας ότι ο Α. Σ. δεν βρέθηκε απλώς σε μια «γκρίζα ζώνη» σχέσης με έναν έφηβο, αλλά οργάνωσε μεθοδικά το έδαφος ώστε να οδηγήσει τον μαθητή σε πλήρη εξάρτηση και, τελικά, σε σεξουαλική κακοποίηση.Επιπλέον, το Δικαστήριο τονίζει ότι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η σχέση καθηγητή–μαθητή, όπως εξελίχθηκε στην προκειμένη υπόθεση, συνιστά κατάχρηση εξουσίας ή άλλης μορφής πίεσης. Η κατάχρηση αυτή δεν είναι τυπική λεπτομέρεια, αλλά επιβαρυντικός παράγοντας που δικαιολογεί αυστηρότερη ποινική μεταχείριση.Παρότι το Εφετείο αναγνωρίζει ότι το Κακουργιοδικείο κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση ως προς την ανάλυση του νόμου και των περιστάσεων, διαπιστώνει ότι η τελική ποινή «δεν αντανακλά τη γενικότερη αποτίμηση της παράνομης συμπεριφοράς» του κατηγορουμένου.Κατά το Εφετείο, σε σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων η ποινή πρέπει να είναι, συνολικά, δίκαιη και ανάλογη, αλλά και να υπηρετεί ξεκάθαρα τον στόχο της αποτροπής, τόσο για τον ίδιο τον δράστη όσο και για την αποτροπή τρίτων. Υπό αυτό το πρίσμα, η συνολική ποινή των 2,5 ετών κρίθηκε σαφώς ανεπαρκής και αντικαταστάθηκε με συνολική ποινή 4 ετών.Η απορριπτική κρίση για την έφεση του Α. Σ. κατέστησε, όπως σημείωσε το Δικαστήριο, «άνευ αντικειμένου» και το αίτημά του για αναστολή της ποινής φυλάκισης.Η απόφαση του Εφετείου δεν περιορίζεται σε μια αριθμητική αύξηση της ποινής, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη νομολογιακή κατεύθυνση, όπου τα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων, ιδίως όταν εμπλέκονται πρόσωπα σε θέση εξουσίας όπως εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζονται με αυξανόμενη αυστηρότητα.Πέρα από το μήνυμα προς την εκπαιδευτική κοινότητα, η απόφαση λειτουργεί και ως υπενθύμιση ότι η καθυστέρηση στην αποκάλυψη τέτοιων υποθέσεων δεν αναιρεί τη βαρύτητά τους. Αντίθετα, συχνά αποτυπώνει το μέγεθος του φόβου, της ντροπής και του τραύματος που κουβαλά το θύμα μέχρι να μπορέσει να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη.