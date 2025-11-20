Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Καθηγητής που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά μαθητή του στην Κύπρο καταδικάστηκε 20 χρόνια μετά σε 4 χρόνια φυλάκιση
Καθηγητής που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά μαθητή του στην Κύπρο καταδικάστηκε 20 χρόνια μετά σε 4 χρόνια φυλάκιση
Ο άνδρας καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης χωρίς αναστολή - Πώς έχτισε σχέση εμπιστοσύνης με τον μαθητή - Η καθυστέρηση της καταγγελίας και η στάση του θύματος
Το Εφετείο της Κύπρου αύξησε την ποινή καθηγητή, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανήλικου μαθητή του, κάνοντας δεκτή την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα και απορρίπτοντας την αντεφέση του καθηγητή. Η συνολική ποινή φυλάκισης που θα εκτίσει ο Α. Σ. αυξάνεται πλέον στα τέσσερα χρόνια, με το Δικαστήριο να κρίνει ότι οι αρχικές ποινές του Κακουργιοδικείου ήταν «έκδηλα ανεπαρκείς» σε σχέση με τη σοβαρότητα των πράξεων και την ανάγκη αποτροπής παρόμοιων υποθέσεων.
Το Εφετείο, κάνοντας δεκτή την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα αντικατέστησε τις πρωτόδικες ποινές, σε φυλάκιση 2,5 ετών για δύο κατηγορίες και σε 4 χρόνια για ακόμα δύο κατηγορίες. Επειδή οι ποινές συντρέχουν ουσιαστικά ο συνολικό χρόνος φυλάκισης αυξήθηκε κατά 1,5 χρόνο.
Από 2,5 σε 4 χρόνια φυλάκισηςΟ Α. Σ., που κατά τον χρόνο των υπό εκδίκαση αδικημάτων εργαζόταν ως καθηγητής σε ιδιωτικό σχολείο, είχε κριθεί ένοχος κατόπιν παραδοχής ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας σε τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικών αδικημάτων, τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2005, σε βάρος μαθητή του σχολείου.
Μεθοδευμένη σχέση εμπιστοσύνης με τον μαθητήΣύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά που κατέγραψε το Κακουργιοδικείο και υιοθέτησε το Εφετείο, ο Α. Σ. προσλήφθηκε στο συγκεκριμένο σχολείο στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και σε κάποια χρονική στιγμή ανέλαβε καθήκοντα «Υπεύθυνου Χρονιάς» στις δύο τελευταίες τάξεις, με ρόλο καθοδήγησης και στήριξης των μαθητών. Κατά το σχολικό έτος 2004–2005 ήταν, επιπλέον, υπεύθυνος «Χορευτικού Ομίλου», στον οποίο μέλος ήταν και ο μαθητής που κατήγγειλε την κακοποίηση του. Η προσέγγιση από τον καθηγητή ξεκίνησε σε καλοκαιρινό σχολικό ταξίδι στην Ελλάδα, όπου ο Α. Σ. άρχισε να δίνει «συμβουλές» στον μαθητή και στους φίλους του για τις προσωπικές τους σχέσεις. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η επαφή εντάθηκε. Ο καθηγητής άρχισε να λέει στον μαθητή ότι είναι «ξεχωριστός», ότι έχει ιδιαίτερα ταλέντα, ότι ο σωματότυπος του είναι «ιδανικός για τον χορό» και ότι μπορούσε να τον βοηθήσει να μπει στον καλλιτεχνικό χώρο, να γνωρίσει χορογράφους και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.
Από τα μαθήματα χορού στη σεξουαλική κακοποίησηΑρχικά, τα μαθήματα χορού γίνονταν με τον μαθητή ντυμένο, με ασκήσεις υποτιθέμενης «απελευθέρωσης» του σώματος και με οδηγίες να έχει κλειστά τα μάτια. Σταδιακά, οι ασκήσεις έγιναν ολοένα πιο «σωματοκεντρικές», με τον καθηγητή να αγγίζει τον μαθητή, πάντα μέσα από το αφήγημα ότι βελτιώνει τη στάση του σώματος και την κίνηση στον χορό.
Οι συνέπειες για τον μαθητή υπήρξαν βαρύτατες. Το Δικαστήριο σημειώνει ότι ο μαθητής απομακρύνθηκε από την οικογένεια και τους φίλους του, άρχισε να κάνει πολλές απουσίες από το σχολείο, επηρεάστηκε αρνητικά η σχολική του επίδοση, ενώ τα γεγονότα σημάδεψαν την ψυχοσεξουαλική του ανάπτυξη για πολλά χρόνια, δυσκολεύοντάς τον στη δημιουργία σχέσεων με γυναίκες.
Κατά το Εφετείο, σε σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων η ποινή πρέπει να είναι, συνολικά, δίκαιη και ανάλογη, αλλά και να υπηρετεί ξεκάθαρα τον στόχο της αποτροπής, τόσο για τον ίδιο τον δράστη όσο και για την αποτροπή τρίτων. Υπό αυτό το πρίσμα, η συνολική ποινή των 2,5 ετών κρίθηκε σαφώς ανεπαρκής και αντικαταστάθηκε με συνολική ποινή 4 ετών.
Η απορριπτική κρίση για την έφεση του Α. Σ. κατέστησε, όπως σημείωσε το Δικαστήριο, «άνευ αντικειμένου» και το αίτημά του για αναστολή της ποινής φυλάκισης.
Η απόφαση του Εφετείου δεν περιορίζεται σε μια αριθμητική αύξηση της ποινής, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη νομολογιακή κατεύθυνση, όπου τα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων, ιδίως όταν εμπλέκονται πρόσωπα σε θέση εξουσίας όπως εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζονται με αυξανόμενη αυστηρότητα.
Πέρα από το μήνυμα προς την εκπαιδευτική κοινότητα, η απόφαση λειτουργεί και ως υπενθύμιση ότι η καθυστέρηση στην αποκάλυψη τέτοιων υποθέσεων δεν αναιρεί τη βαρύτητά τους. Αντίθετα, συχνά αποτυπώνει το μέγεθος του φόβου, της ντροπής και του τραύματος που κουβαλά το θύμα μέχρι να μπορέσει να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη.
Η καθυστέρηση της καταγγελίας και η στάση του θύματοςΗ καταγγελία στην Αστυνομία έγινε το 2020, περίπου δεκαπέντε χρόνια μετά τα γεγονότα. Το Εφετείο επισημαίνει ότι η καθυστέρηση αυτή δεν αποτελεί ένδειξη ήπιων συνθηκών, αλλά, αντίθετα, συνδέεται με τη βαρύτητα του τραύματος. Ο μαθητής, όπως αναφέρεται, ένιωσε αρκετά δυνατός να μιλήσει μόνο αφού προηγουμένως παρακολούθησε μαθήματα ψυχολογίας, συζήτησε το θέμα με τη μητέρα και τον αδελφό του και αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές στις εφέσειςΗ έφεση του Γενικού Εισαγγελέα στρεφόταν αποκλειστικά κατά του ύψους της ποινής, υποστηρίζοντας ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν από το Κακουργιοδικείο ήταν έκδηλα ανεπαρκείς, δεν απέδωσαν τη δέουσα βαρύτητα στη σοβαρότητα των αδικημάτων και δεν εξυπηρέτησαν τον σκοπό του νομοθέτη για αυστηρές ποινές σε υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
«Μεθοδευμένη, σταδιακή εκμετάλλευση»Κρίσιμο σημείο της απόφασης είναι ο χαρακτηρισμός που δίνει το Εφετείο στη συμπεριφορά του καταδικασθέντος. Το Δικαστήριο μιλά για «μεθοδευμένη, σταδιακή εκμετάλλευση του θύματος», επισημαίνοντας ότι ο Α. Σ. δεν βρέθηκε απλώς σε μια «γκρίζα ζώνη» σχέσης με έναν έφηβο, αλλά οργάνωσε μεθοδικά το έδαφος ώστε να οδηγήσει τον μαθητή σε πλήρη εξάρτηση και, τελικά, σε σεξουαλική κακοποίηση.
Γιατί κρίθηκε ανεπαρκής η αρχική ποινή;Παρότι το Εφετείο αναγνωρίζει ότι το Κακουργιοδικείο κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση ως προς την ανάλυση του νόμου και των περιστάσεων, διαπιστώνει ότι η τελική ποινή «δεν αντανακλά τη γενικότερη αποτίμηση της παράνομης συμπεριφοράς» του κατηγορουμένου.
