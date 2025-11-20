Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Συνελήφθησαν δύο άτομα που μετέφεραν ναρκωτικά με χειραποσκευή στη Θεσσαλονίκη
Συνελήφθησαν δύο άτομα που μετέφεραν ναρκωτικά με χειραποσκευή στη Θεσσαλονίκη
Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 21 κιλά κάνναβης
Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 26 και 32 ετών, για ναρκωτικά προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (20/11) η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή του Λαγκαδά, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε ταξί, στο οποίο επέβαιναν ο 32χρονος και ο 26χρονος. Μέσα στο ταξί εντοπίστηκε μία χειραποσκευή με 26 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 12 κιλών και 792 γραμμαρίων.
Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως ο 26χρονος διέμενε σε δωμάτιο ξενοδοχείου της πόλης, στο οποίο βρέθηκε μία άλλη χειραποσκευή που περιείχε 17 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 8 κιλών και 469 γραμμαρίων.
Επίσης, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή του Λαγκαδά, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε ταξί, στο οποίο επέβαιναν ο 32χρονος και ο 26χρονος. Μέσα στο ταξί εντοπίστηκε μία χειραποσκευή με 26 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 12 κιλών και 792 γραμμαρίων.
Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως ο 26χρονος διέμενε σε δωμάτιο ξενοδοχείου της πόλης, στο οποίο βρέθηκε μία άλλη χειραποσκευή που περιείχε 17 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 8 κιλών και 469 γραμμαρίων.
Επίσης, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα