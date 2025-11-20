Συνελήφθησαν δύο άτομα που μετέφεραν ναρκωτικά με χειραποσκευή στη Θεσσαλονίκη
Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 21 κιλά κάνναβης

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 26 και 32 ετών, για ναρκωτικά προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (20/11) η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή του Λαγκαδά, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε ταξί, στο οποίο επέβαιναν ο 32χρονος και ο 26χρονος. Μέσα στο ταξί εντοπίστηκε μία χειραποσκευή με 26 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 12 κιλών και 792 γραμμαρίων.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως ο 26χρονος διέμενε σε δωμάτιο ξενοδοχείου της πόλης, στο οποίο βρέθηκε μία άλλη χειραποσκευή που περιείχε 17 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 8 κιλών και 469 γραμμαρίων.

Επίσης, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. 

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

