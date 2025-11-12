Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Έστησαν παγίδα και ξυλοκόπησαν 15χρονο στην Ξάνθη - «Έφαγες ξύλο αγόρι μου;» του έστειλαν μήνυμα
Σύμφωνα με τη μητέρα του 15χρονου δράστης της επίθεσης ήταν ένας νεαρός Μουσουλμάνος
Επίθεση από ομάδα ατόμων δέχθηκε την 27η Οκτωβρίου ένας 15χρονος στην Ξάνθη με τη μητέρα του να περιγράφει πώς του έστησαν παγίδα, τον έσυραν σε ένα στενό και τον ξυλοκόπησαν άγρια.
Όπως είπε στην ΕΡΤ η μητέρα του αγοριού, «τον πήραν τηλέφωνο συμμαθήτριές του και τον ρώτησαν πού βρίσκεται. Το παιδί μου ήταν στο κέντρο της Ξάνθης. Εκεί τον συνάντησε ένα παλικάρι που του είπε "έλα να σου πω κάτι" και μετά εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο, τον έσυραν σε ένα στενό και του έριχναν γροθιές στο πρόσωπο. Ο γιος μου έπεσε κάτω, συνέχισαν να το κλωτσάνε στο κεφάλι και εκείνη την βγήκε γείτονας που τους σταμάτησε φωνάζοντας "θα καλέσω την αστυνομία". Πιστεύω ότι θα ήταν νεκρό το παιδί μου αν δεν ήταν αυτός»
Κατά την ίδια, μάλιστα, τις πρώτες ώρες που ο γιος της ήταν στο νοσοκομείο, «τον πήραν το κορίτσια και τον κορόιδευαν "έφαγες ξύλο αγόρι μου;"».
Σύμφωνα με την ίδια «το ένα κορίτσι είχε σχέση με αγόρι μουσουλμάνο και προφανώς ζήλεψε. Από ό,τι έχω μάθει το έχει κάνει ξανά σε άλλο παιδί. Στην πορεία του έστειλε μήνυμα ο δράστης και του είπε "συγγνώμη νόμιζα ότι ενοχλείς την κοπέλα μου"».
Στην επίθεση, κατά τη μητέρα του 15χρονου, συμμετείχαν 9 άτομα, ένα τον χτυπούσε, ο άλλος τον κρατούσε, τα 2 ήταν τα κορίτσια που του έδωσαν το ραντεβού. Έχω υποβάλει μήνυση και θέλω να βρεθούν. Τα παιδιά που τον χτύπησαν ήταν από άλλο σχολείο».
