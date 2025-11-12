Εκδήλωση για τα 30 χρόνια λειτουργίας του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Δείτε βίντεο

σήμερα

Η παρουσιάστρια Ζήνα Κουτσελίνη παρέλαβε επίσης το «Βραβείο Ανδρέας Γιαννόπουλος» καθώς, όπως τόνισε ο Κώστας Γιαννόπουλος, στηρίζει διαχρονικά τον οργανισμό κάνοντας το όραμα του Ανδρέα πραγματικότητα. Ή κα Κουτσελίνη, με έκδηλη την συγκίνηση της μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «30 χρόνια χαμόγελου, 30 χρόνια αγκαλιάς, αγάπης του κόσμου. Στον Ανδρέα αρχικά, στον μπαμπά Κώστα στην συνέχεια και σε όλο αυτό το όραμα που έγινε πραγματικότητα και που κάθε φορά το «Χαμόγελο» ζητά έστω και το παραμικρό, συντρέχει όλος ο κόσμος για να βοηθήσει. Διότι έχει χτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη πολλά χρόνια τώρα και όσο και εάν κάποιοι προσπάθησαν αυτή την εμπιστοσύνη να την αναχαιτίσουν, το «Χαμόγελο του Παιδιού» στάθηκε αγέρωχο εκεί έτοιμο να καλπάσει κάθε φορά που κάποιοι το στεναχωρούσαν.»Βραβεία επίσης παρέλαβαν ο γνωστός παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής Παναγιώτης Γιαννάκης, μιας και ήταν ο καλύτερος φίλος του Ανδρέα, ο νευροχειρουργός Γιώργος Σσφακιάνος που στάθηκε δίπλα στον Ανδρέα με ιδιαίτερη αγάπη και τέλος η Κλέλια Χατζηιωάννου που επί 30 χρόνια, στηρίζει τις προσπάθειες για τη διάσωση παιδιών μέσω του «Χαμόγελου του Παιδιού».Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε ένα αφιέρωμα στον Χρήστο Καμμιλάτο, στενό συνεργάτη του οργανισμού, που πριν από λίγους μήνες έφυγε από την ζωή. Ο Κώστας Γιαννόπουλος, ανακοίνωσε τη μετονομασία του Κέντρου Υπηρεσιών Υγείας του Οργανισμού προς τιμήν του. «Υπήρξε καθοριστικός στην πορεία του «Χαμόγελου». Ένας μοναδικός άνθρωπος και γιατρός, μέλος του Δ.Σ. του οργανισμού, που υπηρέτησε τα παιδιά, ένας μοναδικός γιατρός και εθελοντής που άφησε πίσω του ένα τεράστιο κενό», επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Κώστας Γιαννόπουλος.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η πανελλαδική έρευνα που παρουσιάστηκε από την Ξένια Κούρτογλου ιδρύτρια και Managing Partner της εταιρίας «Focus Bari», σχετικά με το «αποτύπωμα» του οργανισμού στους πολίτες. Σύμφωνα με την κα Κούρτογλου «το 74% των Ελλήνων αξιολογεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» ως τον πιο αξιόπιστο φορέα, ενώ 16% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν ωφεληθεί έμπρακτα από το ‘Χαμόγελο', οι ίδιοι ή κάποιος από τον περίγυρό τους. Ακόμη το 63% θα σύστηνε το ‘Χαμόγελο' σε ανθρώπους με ανάγκη, για να βρουν λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν».Κατά την ομιλία του, στην επετειακή εκδήλωση ο πρόεδρος του οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος, θέλησε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς όσους του συμπαραστάθηκαν σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρώτα στον Ανδρέα μου, που είναι δίπλα μου σε κάθε στιγμή της ζωής μου, που μου δείχνει τον δρόμο, που με καθοδηγεί με το φως του. Ένα ευχαριστώ σε όλους εσάς που στηρίζουν καθημερινά το έργο μας. σήμερα, μαζί σας ανανεώνω την υπόσχεση που έδωσα στον Ανδρέα 30 χρόνια πριν. Όσο υπάρχω, όσο υπάρχουμε, το «Χαμόγελο του Παιδιού» θα συνεχίσει πιστό στην ιδέα του».Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παιδική χορωδία του Σπύρου Λάμπρου.