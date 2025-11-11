Τροχαίο στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος του κόμβου Χολαργού - Καθυστερήσεις στην περιοχή
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος του κόμβου Χολαργού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη και Αθήνα-Κέντρο. Η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία και αναμένονται καθυστερήσεις.

Στο σημείο του τροχαίου γίνονται εργασίες για την αντικατάσταση του οδοστρώματος.

