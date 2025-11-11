Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Τροχαίο στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος του κόμβου Χολαργού - Καθυστερήσεις στην περιοχή
Τροχαίο στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος του κόμβου Χολαργού - Καθυστερήσεις στην περιοχή
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος του κόμβου Χολαργού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη και Αθήνα-Κέντρο. Η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία και αναμένονται καθυστερήσεις.
Στο σημείο του τροχαίου γίνονται εργασίες για την αντικατάσταση του οδοστρώματος.
Περιφερειακή Υμηττού: Σύγκρουση δύο οχημάτων ύψος κόμβου Χολαργού στο ρεύμα προς Λ. Κατεχάκη, Αθήνα-Κέντρο. Αναμένονται καθυστερήσεις. https://t.co/EITV6HisF3— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 11, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα