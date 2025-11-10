Χρήστος Στυλιανίδης: Επιχειρείται η ηθική και πολιτική μου εξόντωση με ενορχηστρωτή τον Νίκο Αναστασιάδη

Δεν έχω μιλήσει δημοσίως «για λόγους εθνικής ευθύνης» - «Αν προκληθώ περισσότερο, θα αποφασίσω τι είναι καλύτερο» είπε μετά τις κατηγορίες του πρώην προέδρου της Κύπρου ότι μετέφερε τις απόψεις της Τουρκίας στις Βρυξέλλες για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά