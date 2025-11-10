Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Χρήστος Στυλιανίδης: Επιχειρείται η ηθική και πολιτική μου εξόντωση με ενορχηστρωτή τον Νίκο Αναστασιάδη
Δεν έχω μιλήσει δημοσίως «για λόγους εθνικής ευθύνης» - «Αν προκληθώ περισσότερο, θα αποφασίσω τι είναι καλύτερο» είπε μετά τις κατηγορίες του πρώην προέδρου της Κύπρου ότι μετέφερε τις απόψεις της Τουρκίας στις Βρυξέλλες για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά
Ο βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Χρήστος Στυλιανίδης αντέδρασε έντονα σε πρόσφατες τοποθετήσεις του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του πρώην διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς Ανδρέα Μαυρογιάννη, που τον φέρουν να μετέφερε στις Βρυξέλλες αφηγήματα της Άγκυρας για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά το 2017. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για «πολιτική και ηθική εξόντωση» και καλεί όσους τον καταγγέλλουν «να δώσουν τα πρακτικά της Επιτροπής και αποδείξεις» για όσα του αποδίδουν.
Τι υποστήριξε ο Νίκος Αναστασιάδης
Σε τηλεοπτική συνέντευξη, στον Τάσο Τρύφωνος, ο Νίκος Αναστασιάδης υποστήριξε ότι, μετά την επιστροφή της ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι από το Κραν Μοντανά, ο Χρήστος Στυλιανίδης μίλησε επικριτικά για τους χειρισμούς της ελληνοκυπριακής πλευράς ενώπιον του Κολλεγίου των Επιτρόπων,(τότε ήταν Επίτροπος της Κύπρου στην ΕΕ) επικαλούμενος ενημέρωση από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, «αντικρούοντας» ακόμη και τη θετική αξιολόγηση της Μογκερίνι.
Η θέση του Ανδρέα Μαυρογιάννη
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, σε δημόσια παρέμβασή του, επιβεβαίωσε «επί της ουσίας» την περιγραφή του τέως Προέδρου Αναστασιάδη, διευκρίνισε όμως ότι ο ίδιος μετέφερε τη σχετική «ιστορία» φέτος στον Ν. Αναστασιάδη, όταν τον συνάντησε για την παραλαβή του βιβλίου του, άρα δεν θα μπορούσε αυτό το γεγονός να συνδέεται με τον μη επαναδιορισμό του Χ. Στυλιανίδη σε θέση Επιτρόπου της Κύπρου. Επανέλαβε επίσης ότι, κατά την άποψή του, το ναυάγιο των συνομιλιών του 2017 οφείλεται στην άρνηση του Μ. Τσαβούσογλου να αποδεχθεί δύο σημεία του Πλαισίου Γκουτέρες για τερματισμό των εγγυήσεων και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων.
Αντεπίθεση Στυλιανίδη
Ο Χρήστος Στυλιανίδης, βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, αντέτεινε ότι «κάποιοι επιχειρούν σε επίπεδο κουτσομπολιού να βάλουν στο στόμα μου λέξεις και απόψεις που ποτέ δεν είπα» και προκάλεσε να δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά της συζήτησης στο Κολλέγιο των Επιτρόπων «μετά το Κραν Μοντανά», προσθέτοντας ότι ως τώρα δεν έχει μιλήσει δημοσίως «για λόγους εθνικής ευθύνης». «Αν προκληθώ περισσότερο», τόνισε, «θα αποφασίσω τι θα είναι καλύτερο με κριτήριο την επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο».
Το πλαίσιο των συνομιλιών και ο ρόλος της ΕΕ
Η ΕΕ συμμετείχε στη Διάσκεψη για το Κυπριακό ως παρατηρητής. Η Φεντερίκα Μογκερίνι και κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραβρέθηκαν στο Κραν Μοντανά, ενώ ο Αντόνιο Γκουτέρες παρουσίασε στις 30 Ιουνίου 2017 το γνωστό Πλαίσιο έξι σημείων, γύρω από το οποίο έγιναν οι κρίσιμες συζητήσεις μέχρι την κατάρρευση στις 7 Ιουλίου. Η δημόσια αντιπαράθεση στη Κύπρο για τις ευθύνες μεταφέρεται πλέον στο πεδίο της τεκμηρίωσης. Ο Χρήστος Στυλιανίδης ζητά επισήμως να δοθούν στη δημοσιότητα τα πρακτικά του Κολλεγίου των Επιτρόπων που επικαλούνται οι επικριτές του. Η εξέλιξη αυτή, αν υπάρξει, θα προσφέρει σπάνιο υλικό για το τι ειπώθηκε θεσμικά στις Βρυξέλλες αμέσως μετά το ναυάγιο του 2017.
Το Κραν Μοντανά υπήρξε η τελευταία κορυφαία απόπειρα συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού. Το Πλαίσιο Γκουτέρες αποτύπωσε έξι θεματικές, μεταξύ των οποίων εγγυήσεις και στρατεύματα. Η ακριβής ερμηνεία όσων συζητήθηκαν τότε παραμένει αντικείμενο έντονης δημόσιας διαμάχης στην Κύπρο μέχρι σήμερα. Πολλοί θεωρούν ως υπεύθυνο της κατάρρευσης τον Νίκο Αναστασάδη, υποστηρίζοντας ότι λίγο πριν την επίτευξη συμφωνίας "σηκώθηκε και έφυγε".
Μέχρι στιγμής δεν έχω μιλήσει δημοσίως για τα γεγονότα στο ΚΜ.Η σιωπή για μένα ήταν εθνική ευθύνη. Αν προκληθώ περισσότερο θα αποφασίσω τι θα είναι καλύτερο με κριτήριο την επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο.Συνεχίζω τον αγώνα μου για την αλήθεια & για μια ενωμένη ευρωπαϊκή Κύπρο— Χρήστος Στυλιανίδης - Christos Stylianides (@StylianidesEU) November 10, 2025
