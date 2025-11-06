Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Έγινε έκρηξη και έσπασε τζαμαρία
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Έγινε έκρηξη και έσπασε τζαμαρία

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο - Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Έγινε έκρηξη και έσπασε τζαμαρία
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο το βράδυ της Πέμπτης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την κουζίνα όπου και έγινε έκρηξη. Ως αποτέλεσμα έσπασε η τζαμαρία και εκτοξεύτηκαν κρύσταλλα στο δρόμο. 

Κατά πληροφορίες, στο διαμέρισμα βρισκόταν μία ηλικιωμένη γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της. 


Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.  Ο δρόμος έχει αποκλειστεί από την ΕΛΑΣ. 

 Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 

Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο (2)
Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

neoskosmos-2
neoskosmos-3
neoskosmos-1

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
