Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Έγινε έκρηξη και έσπασε τζαμαρία
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο - Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα
Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο το βράδυ της Πέμπτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την κουζίνα όπου και έγινε έκρηξη. Ως αποτέλεσμα έσπασε η τζαμαρία και εκτοξεύτηκαν κρύσταλλα στο δρόμο.
Κατά πληροφορίες, στο διαμέρισμα βρισκόταν μία ηλικιωμένη γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της.
Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Ο δρόμος έχει αποκλειστεί από την ΕΛΑΣ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Κατεσβέσθη μικρής έκτασης και έντασης #πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον δήμο Αθηναίων. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 6, 2025
