Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για την κατολίσθηση στη Γλύστρα Τρικάλων

Συνεδρίασε εκτάκτως το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις κατολισθήσεις στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Γλύστρα Πύλης.



Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/5), υπό την προεδρία του Συντονιστή Δημήτρη Μπίκου, προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την κατολίσθηση που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Γλύστρα Πύλης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε στο ΠΕΣΟΠΠ η ΔΕΗ το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη με αποτέλεσμα οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας να μην μπορούν να παρέμβουν.



Ο δρόμος Πύλη- Γλύστρα έχει αποκλειστεί, για αυτό και παρακαλούνται οι κάτοικοι των γειτονικών περιοχών να μην πλησιάζουν, ενώ και τα συνεργεία της ΔΕΗ έχουν απομακρυνθεί από το σημείο. Αύριο θα μεταβεί κλιμάκιο τεχνικών της ΔΕΗ για νέα αυτοψία, ενώ έχει ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και θα γίνει αίτημα προς την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) για την αξιολόγηση του κινδύνου.