Είπαν οχι στα 25.000€ επιδότησης ανα ταξί

ΕΛΛΑΔΑ

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή σημαντική ρύθμιση για τον κλάδο των ταξί, κάτι που δημιουργεί την έντονη αντίδραση και τις απεργίες των αυτοκινητιστών ταξί.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του σχεδίου για τον Εθνικός Κλιματικός Νόμος, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρεια Αττικής και της Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι νέες ταξινομήσεις οχημάτων κατηγορίας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων. Σημειώστε πως η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο τα νέα ταξί και δεν επηρεάζει αυτά που κυκλοφορούν, ενώ έρχεται σε αποτέλεσμα και τις μεγάλης επιδοτήσεις των περίπου 25.000 ευρώ για αντικατάσταση και αγορά ηλεκτρικού ταξί, την οποία ελάχιστοι αυτοκινητιστές χρησιμοποίησαν.  

Συγκεκριμένα, τα νέα ταξί που θα λάβουν άδεια από 1/1/2026 πρέπει να είναι ηλεκτρικά ή αντίστοιχης μορφής χωρίς εκπομπές. Επίσης, το 1/3 (ένα τρίτο) των νέων οχημάτων που ταξινομούνται για εκμίσθωση σε τρίτους θα πρέπει να είναι επίσης μηδενικών εκπομπών. Η ρύθμιση δεν αφορά επί του παρόντος ολόκληρη τη χώρα αλλά τις προαναφερόμενες περιοχές


