Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator, στηρίζει νέες επιχειρήσεις

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξηςτον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη,η πλατφόρμα. Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η κορυφαία εταιρεία στον κόσμο στην ανάπτυξη καινοτομιών Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με μια χώρα και υλοποιείται από την Endeavor Greece.Τα παραπάνω επισημαίνονταιΕπιπλέον αναφέρει ότι διαρκεί τρεις μήνες και στοχεύει να στηρίξει νέους ιδρυτές, δίνοντάς τους πρόσβαση σε τεχνολογία, δίκτυα, τεχνογνωσία και χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε AI-first startups που ιδρύθηκαν μετά το 2022 και έχουν Έλληνες ιδρυτές ή έστω μέρος της ομάδας τους (τουλάχιστον 20%) με έδρα στην Ελλάδα και αναπτύσσουν AI-native εφαρμογές.Οι αιτήσεις είναι ανοικτές ως τις 10 Νοεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο "greekopenaiaccelerator.com".