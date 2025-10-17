Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των προβάτων στην Κρήτη, έως και την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

Όπως ανακοινώθηκε, η Περιφέρεια Κρήτης παρατείνει τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας από τη νόσο της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία παρουσιάζει αυξημένα κρούσματα στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται «παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και περιορισμού μετακινήσεων. Για το λόγο αυτό και παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στο νησί».

Πιο συγκεκριμένα τα μέτρα που ισχύουν από 17 έως 27 Οκτωβρίου 2025 σχετίζονται με τις μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή και αναπαραγωγή που περιορίζονται μόνο εντός Περιφερειακής Ενότητας. Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς χειμερινό βοσκότοπο (αλλαγή βοσκοτόπου) συνεχίζονται να επιτρέπονται τόσο εντός, όσο και εκτός Περιφερειακών Ενοτήτων εντός Κρήτης. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά ζώων από διαφορετικές εκτροφές. Η εγκατάσταση προορισμού θα πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν την είσοδο των ζώων, που θα πρέπει να παραμένουν στην εγκατάσταση προορισμού σε καραντίνα τουλάχιστον για 21 ημέρες. Όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων πρέπει να διενεργούνται με υγειονομικά πιστοποιητικά μετακίνησης, με πιστοποιημένα κατάλληλα οχήματα που έχουν απολυμανθεί πριν τη φόρτωση. Επίσης, συνεχίζεται να απαγορεύεται η είσοδος αιγοπροβάτων στη νήσο Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας.

Επιπλέον στα πλαίσια της ανάγκης αποτροπής εισόδου και μετάδοσης της νόσου της ευλογιάς του προβάτου στην Κρήτη, όπως τονίζεται «λόγω των αυξημένων κρουσμάτων που παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας, οι Υπηρεσίες μας σας επισημαίνουν την ανάγκη τήρησης προληπτικών αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές, στα σφαγεία οπληφόρων, κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων και ζωοτροφών και κατά τη διακίνηση γάλακτος».



