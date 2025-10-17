Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στον Κηφισό, αυξημένη κίνηση στο σημείο
Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στον Κηφισό, αυξημένη κίνηση στο σημείο

Το τροχαίο έγινε στο ύψος της εξόδου της λεωφόρου Κηφισού προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού το απόγευμα της Παρασκευής.

Το τροχαίο έγινε στο ύψος της εξόδου της λεωφόρου Κηφισού προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά.

Λόγω της καραμπόλας παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο σημείο. Ταυτόχρονα, αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα ανόδου.


