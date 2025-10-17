Εδώ και 45 χρόνια, η ΜΕΓΑ αποτελεί κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών και πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής μας.
Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στον Κηφισό, αυξημένη κίνηση στο σημείο
Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού το απόγευμα της Παρασκευής.
Το τροχαίο έγινε στο ύψος της εξόδου της λεωφόρου Κηφισού προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά.
Λόγω της καραμπόλας παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο σημείο. Ταυτόχρονα, αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα ανόδου.
