Καιρός: Από τα δυτικά με ισχυρές βροχές ξεκινάει η νέα κακοκαιρία που θα κρατήσει μέχρι και τη Δευτέρα

Posted by Klearhos Marousakis on Wednesday, October 15, 2025

Χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί της Πέμπτης

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός το Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Ο καιρός τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

2. Το Σάββατο θα επικρατήσει σταδιακά ο καιρός τύπου "Π", που σημαίνει ότι οι βροχές με γενικά ήπιες εντάσεις θα αφορούν τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.3. Μέσα στην Κυριακή αναμένουμε γενικευμένη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και από τα δυτικά με τοπικά ισχυρές βροχές - καταιγίδες φαινόμενα που θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές μέχρι και τη Δευτέρα.4. Μέσα στο Σάββατο θα δούμε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια (26° με 28° βαθμούς κελσίου).5. Ο νομός Αττικής φαίνεται να δέχεται αξιόλογες βροχές μέσα στη Δευτέρα.Τοπικά χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 16/10 κυρίως σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στο Οχυρό Νευροκοπίου με 2.2˚C.Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες.Bροχές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη και βαθμιαία στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα δυτικά.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 12 έως 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 22, στα νησιά του Αιγαίου από 13 έως 22 με 23 (στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι 24-25) βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.