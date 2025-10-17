Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Καιρός: Από τα δυτικά με ισχυρές βροχές ξεκινάει η νέα κακοκαιρία που θα κρατήσει μέχρι και τη Δευτέρα
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις επόμενες ώρες σε Κέρκυρα, Παξούς και Ήπειρο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους - Χθες ο υδράργυρος στο Οχυρό Νευροκοπίου έδειξε 2,2˚C
Βροχερός θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ στην Αττική πιο έντονες θα είναι οι βροχές τη Δευτέρα.
Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις επόμενες ώρες στα Βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Παξοί και Ηπειρος) καθώς και αύριο μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου και την υπόλοιπη δυτική Ελλάδα. Από το μεσημέρι της Κυριακής έρχεται νέο χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης που θα προκαλέσει φαινόμενα και στην ανατολική χώρα.
Σε ότι αφορά την Αττική ο μετεωρολόγος του Star και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ λέει ότι παρότι τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF δεν δείχνουν μεγάλες εντάσεις ή ύψος βροχής, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Για μπόλικο νερό στα δυτικά το επόμενο 24ώρο, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/10 μέχρι το απόγευμα σε : Κέρκυρα -Παξούς-Λευκάδα-Κεφαλονιά-Θεσπρωτία-Πρέβεζα. Αναμένονται μέχρι και 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα.
Παράλληλα στις παραπάνω περιοχές δεν αποκλείονται και τοπικές θύελλες. (Νοτιάδες με ρίπες στα 80 km/h).
Για την επόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή Κυριακή βράδυ με Δευτέρα βράδυ, μια πρώτη εκτίμηση του Τσατραφύλλια είναι ότι θα επηρεάσει περισσότερο τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. Αρκετό νερό σε λίγο χρόνο, όπως λέει, φαίνεται να σημειώνονται και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική.
Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης ο καιρός θα «συμβαδίσει με την εποχή», με βροχές και καταιγίδες να ξεκινούν σταδιακά από τη δυτική Ελλάδα και να επεκτείνονται την Κυριακή και τη Δευτέρα σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.
1. Την Παρασκευή οι περισσότερες και εντονότερες βροχές θα αφορούν τη δυτική Ελλάδα όπου σε αυτές τις περιοχές θα επικρατήσουν και τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι.
Τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF για την Αθήνα .— Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 16, 2025
Παρότι δεν δείχνουν μεγάλες εντάσεις ή ύψος βροχής, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί . Έχουμε καιρό να το δούμε τις επόμενες ημέρες. pic.twitter.com/MU45myisfF
Η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη
2. Το Σάββατο θα επικρατήσει σταδιακά ο καιρός τύπου "Π", που σημαίνει ότι οι βροχές με γενικά ήπιες εντάσεις θα αφορούν τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
3. Μέσα στην Κυριακή αναμένουμε γενικευμένη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και από τα δυτικά με τοπικά ισχυρές βροχές - καταιγίδες φαινόμενα που θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές μέχρι και τη Δευτέρα.
4. Μέσα στο Σάββατο θα δούμε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια (26° με 28° βαθμούς κελσίου).
5. Ο νομός Αττικής φαίνεται να δέχεται αξιόλογες βροχές μέσα στη Δευτέρα.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 12 έως 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 22, στα νησιά του Αιγαίου από 13 έως 22 με 23 (στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι 24-25) βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΜΟΤΙΒΟ Με τον καιρό να συμβαδίζει με την εποχή που βρισκόμαστε θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες...Posted by Klearhos Marousakis on Wednesday, October 15, 2025
Χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί της ΠέμπτηςΤοπικά χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 16/10 κυρίως σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στο Οχυρό Νευροκοπίου με 2.2˚C.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες.
Ο καιρός σήμεραBροχές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη και βαθμιαία στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα δυτικά.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 12 έως 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 22, στα νησιά του Αιγαίου από 13 έως 22 με 23 (στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι 24-25) βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.
Ο καιρός το Σάββατο 18 ΟκτωβρίουΣτο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Κυριακή 19 ΟκτωβρίουΣτα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.
Ο καιρός τη Δευτέρα 20 ΟκτωβρίουΣτα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.
