H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές και έστησαν οδοφράγματα δίπλα στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο
Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές και έστησαν οδοφράγματα δίπλα στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο
Από τους καπνούς δημιουργήθηκε αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή
Φωτιές και οδοφράγματα έστησαν νεαροί λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Ελένης Ζωγράφου, σε κοντινή απόσταση από την είσοδο του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη.
Από τους καπνούς δημιουργήθηκε αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή.
Στο σημείο μετέβησαν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης οι οποίοι, ωστόσο, δεν χρειάστηκε να παρέμβουν καθώς οι άγνωστοι απομακρύνθηκαν λίγη ώρα από την περιοχή.
Τις φωτιές έσβησαν πυροσβέστες με την οδό Ελένης Ζωγράφου να παραμένει κλειστή για αρκετή ώρα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για προσαγωγές ή συλλήψεις
Από τους καπνούς δημιουργήθηκε αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή.
Στο σημείο μετέβησαν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης οι οποίοι, ωστόσο, δεν χρειάστηκε να παρέμβουν καθώς οι άγνωστοι απομακρύνθηκαν λίγη ώρα από την περιοχή.
Τις φωτιές έσβησαν πυροσβέστες με την οδό Ελένης Ζωγράφου να παραμένει κλειστή για αρκετή ώρα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για προσαγωγές ή συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα