Ξανά στο ΣτΕ η υπόθεση Ζουμπουλίδη κατά του Δημοσίου για την ευθύνη αποζημίωσης από ζημιογόνες ενέργειες των δικαστικών
Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει φτάσει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μετά από τέσσερα χρόνια και αφού στο μεσοδιάστημα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2021 έσφαλε στην κρίση της στην υπόθεση «Ζουμπουλίδης κατά Δημοσίου», συζητήθηκε σήμερα και πάλι η υπόθεση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Από το ΕΔΔΑ διαπιστώθηκε το 2024 ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο του Ιωάννη Ζουμπουλίδη, από την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 800/2021 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Ειδικότερα, η εν λόγω υπόθεση αφορά το ζήτημα της ευθύνης αποζημίωσης του Δημοσίου από ζημιογόνες ενέργειες των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας λόγω πρόδηλου σφάλματος, σύμφωνα με το άρθρο 105-106 ΕισΝΑΚ.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ το 2021 με την επίμαχη απόφασή της (800/2021), η οποία επικρίθηκε έντονα από το νομικό κόσμο, είχε κρίνει ότι «ελλείψει νομοθετικού πλαισίου για τον καθορισμό των όρων του παρανόμου των πράξεων ή και παραλείψεων των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας, της έκτασης των σχετικών αποζημιωτικών αξιώσεων και των αρμοδίων δικαστηρίων, η σχετική αξίωση δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί ούτε κατ’ ευθεία επίκληση του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος».
Κατά συνέπεια, «ενόσω δεν υφίσταται νομοθετικός καθορισμός των όρων αποκατάστασης της ζημίας που προκαλείται από όργανα της δικαστικής λειτουργίας, καθώς και της αρμόδιας δικαιοδοσίας για την επίλυση των σχετικών διαφορών, η εν λόγω ζημία δεν μπορεί να αποκατασταθεί, οι δε σχετικές αξιώσεις δεν είναι δικαστικώς επιδιώξιμες».
Όμως, το ΕΔΔΑ με μια ιστορική όπως χαρακτηρίζεται από νομικούς απόφασή του, είχε εντελώς αντίθετη άποψη και διαπίστωσε («υπόθεση Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδας»), ότι εμποδίζεται κατά τρόπο αναμφισβήτητο η άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας. Και αυτό, γιατί κανείς δεν μπορεί να εμποδισθεί να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις των άρθρων 105-106 ΕισΝΑΚ στην περίπτωση της δικαστικής εξουσίας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ζημιογόνου δράσης οργάνων του Κράτους».
Μετά την αρνητική απόφαση του ΕΔΔΑ για την Ελλάδα, ο Ιωάννης Ζουμπουλίδης υπέβαλε αίτηση επανάληψης της διαδικασίας στο ΣτΕ και, ζήτησε να εξαφανισθεί η βλαπτική για εκείνον απόφαση της Ολομέλειας του 2021.
Έτσι, η υπόθεση συζητήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Παρασκευή Μπραίμη.
Η κυρία Μπραίμη κατέληξε ότι πρέπει το ΣτΕ αυτεπάγγελτα να ερευνήσει αν τίθεται θέματα δικαιοδοσίας των Διοικητικών Δικαστηρίων για την εν λόγω υπόθεση, αλλά και ζητήματα παραδεκτού και βάσιμου των προβαλλόμενων λόγων της αίτησης.
Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.
Δείτε ολόκληρη την εισήγηση για την υπόθεση εδώ.
