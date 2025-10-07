Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Κίνηση στην Αττική 7/10: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός και το κέντρο της Αθήνας - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κίνηση στην Αττική 7/10: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός και το κέντρο της Αθήνας - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αυξημένη κίνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες σε βασικούς άξονες της Αττικής - Σοβαρά προβλήματα στον Κηφισό, στην Κηφισίας, στη Μεσογείων και στο κέντρο, με καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 40 λεπτά
UPD:
Με αυξημένη κίνηση ξεκίνησε η Τρίτη 7 Οκτωβρίου στους δρόμους της Αττικής, καθώς από νωρίς το πρωί σημειώνονται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες.
Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα στον Κηφισό εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλο το μήκος του και στα δυο ρεύματα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών έως και τη Λυκόβρυση.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λ.Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος της οδού Κατεχάκη. Από το συμβάν δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.
Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινάει από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.
Σύμφωνα με την Τροχαία, προβλήματα παρατηρούνται επίσης και στο κέντρο της πρωτεύουσας, με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον να είναι και πάλι μπλοκαρισμένη από τα οχήματα.
Στη λεωφόρο Μεσογείων τμηματικά οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις τουλάχιστον έως τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής.
Σημειώνεται επίσης ότι στη λεωφόρο Καρέα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τον κόμβο της λεωφόρου Πρωτόπαππα έως τη λεωφόρο Καρέα.
Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.
Στην Αττική Οδό παρατηρούνται μισάωρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φυλής έως Κηφισίας.
Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα στον Κηφισό εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλο το μήκος του και στα δυο ρεύματα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών έως και τη Λυκόβρυση.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λ.Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος της οδού Κατεχάκη. Από το συμβάν δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.
Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινάει από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.
Σύμφωνα με την Τροχαία, προβλήματα παρατηρούνται επίσης και στο κέντρο της πρωτεύουσας, με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον να είναι και πάλι μπλοκαρισμένη από τα οχήματα.
Στη λεωφόρο Μεσογείων τμηματικά οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις τουλάχιστον έως τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής.
Σημειώνεται επίσης ότι στη λεωφόρο Καρέα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τον κόμβο της λεωφόρου Πρωτόπαππα έως τη λεωφόρο Καρέα.
Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.
Στην Αττική Οδό παρατηρούνται μισάωρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄ από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 7, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,
10΄- 15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/800ZOvzwVV
Ειδήσεις σήμερα:
Βαρομετρικό χαμηλό στην Ευρώπη: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τον Πούτιν, λένε οι Γάλλοι, να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, προειδοποιούν οι Γερμανοί
Αλαβάνος: Ο Τσίπρας και άνθρωποι σαν κι αυτόν θα πρέπει να γονατίσουν σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν «συγγνώμη»
Συγκλονιστική αποκάλυψη από την τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου: Με βίασε πριν από τρία χρόνια ένας άντρας 70 χρονών και έμεινα έγκυος
Βαρομετρικό χαμηλό στην Ευρώπη: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τον Πούτιν, λένε οι Γάλλοι, να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο, προειδοποιούν οι Γερμανοί
Αλαβάνος: Ο Τσίπρας και άνθρωποι σαν κι αυτόν θα πρέπει να γονατίσουν σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν «συγγνώμη»
Συγκλονιστική αποκάλυψη από την τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου: Με βίασε πριν από τρία χρόνια ένας άντρας 70 χρονών και έμεινα έγκυος
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα