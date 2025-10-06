Θρίλερ στη Χαλκίδα: 45χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα
Χαλκίδα Νεκρός Θάνατος Αστυνομία

Θρίλερ στη Χαλκίδα: 45χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας ένας 45χρονος άνδρας.

Ο άνδρας φέρεται να έπεσε από το ύψος της γέφυρας, καταλήγοντας στο χερσαίο κομμάτι και όχι στη θάλασσα, σύμφωνα με το evima.gr.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 45χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Συναγερμός στην Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Χαλκίδα: Το σημείο όπου εντοπίστηκε ο άνδρας που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα

