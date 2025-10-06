Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Θρίλερ στη Χαλκίδα: 45χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα
Θρίλερ στη Χαλκίδα: 45χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας ένας 45χρονος άνδρας.
Ο άνδρας φέρεται να έπεσε από το ύψος της γέφυρας, καταλήγοντας στο χερσαίο κομμάτι και όχι στη θάλασσα, σύμφωνα με το evima.gr.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 45χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Ο άνδρας φέρεται να έπεσε από το ύψος της γέφυρας, καταλήγοντας στο χερσαίο κομμάτι και όχι στη θάλασσα, σύμφωνα με το evima.gr.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 45χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα