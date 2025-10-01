Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Δύο συλλήψεις για ληστεία και κλοπές στην Κρήτη - Είχαν μαχαίρι και κόφτες
Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος άμεσης δράσης Χανίων δύο αλλοδαποί ηλικίας 20 και 26 ετών κατηγορούμενοι για ληστεία, διακεκριμένη κλοπή και παραβάσεις νόμου περί όπλων.
Τα ξημερώματα της Τετάρτης, οι δύο αλλοδαποί ακινητοποίησαν με χρήση βίας 36χρονο ημεδαπό και του αφαίρεσαν το τσαντάκι το οποίο περιείχε χρήματα, τραπεζικές κάρτες, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά αντικείμενα. Στη συνέχεια διέφυγαν με τη χρήση ποδηλάτων ενώ προσπάθησαν να κάνουν συναλλαγή με μια από τις κάρτες.
Άμεσα αστυνομικοί έκαναν αναζητήσεις και εντόπισαν τους δύο αλλοδαπούς και τους συνέλαβαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τα κλοπιμαία τα οποία και δόθηκαν στον ιδιοκτήτη του. Επίσης κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και δύο μεταλλικοί κόφτες.
Όπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων το ένα ποδήλατο που βρέθηκε στην κατοχή τους το είχαν κλέψει από σπίτι ημεδαπής και της αποδόθηκε.
